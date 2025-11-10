ঘরে বসেই দেখা যাবে জয়ার আরেকটি সিনেমা

ঘরে বসেই দেখা যাবে জয়ার আরেকটি সিনেমা
পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহে গত আগস্টে মুক্তি পেয়েছিল জয়া আহসান অভিনীত সিনেমা ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’। তখন এটি দর্শকের প্রশংসায় ভেসেছিল। সিনেমাটি এবার দেখা যাবে ঘরে বসেই। এটি আসছে ওটিটির পর্দায়।
আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে বাংলাদেশের দর্শকরা এটি দেখতে পাবেন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই-তে।
প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একই শিরোনামের একটি উপন্যাসকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হয়েছে এ সিনেমায়। পরিচালনা করেছেন মেধাবী নির্মাতা সুমন মুখোপাধ্যায়। এতে জয়ার বিপরীতে ডাক্তারের চরিত্রে আছেন আবীর চট্টোপাধ্যায়।
ছবির গল্প সাজানো হয়েছে মূল উপন্যাসের সময়কালের সঙ্গে সামান্য সামঞ্জস্য রেখে ত্রিশের শেষভাগ থেকে চল্লিশের শুরু পর্যন্ত যুগের প্রেক্ষাপটে।
সিনেমাটির প্রযোজক ও অভিনেত্রী জয়া আহসান বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশের দর্শক যদি এই সিনেমা দেখার সুযোগ পান, আমি সত্যিই খুশি হব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বাংলাদেশের দর্শকও গভীরভাবে অনুভব করতে পারেন।’
পর্দায় কুসুম চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান, আর শশী ও কুমুদের ভূমিকায় দেখা যাবে আবীর চট্টোপাধ্যায় ও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে। এ ছাড়া আরও রয়েছেন অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়।
