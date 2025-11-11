বিস্ফোরণের ছায়া বলিউডে, বিপাকে রণবীর

বিস্ফোরণের ছায়া বলিউডে, বিপাকে রণবীর
ভারতের দিল্লির লালকেল্লার পাশে ভয়াবহ বিস্ফোরণে স্তব্ধ দেশটির সব মানুষ। এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১২ জন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোক ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে বলিউডেও। আর সেই ঘটনার প্রভাব পড়তে পারে রণবীর সিং অভিনীত নতুন সিনেমা ‘ধুরন্ধর’র প্রচারণায়।
জানা গেছে, বুধবার (১২ নভেম্বর) মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ছবির অফিশিয়াল ট্রেলার। কিন্তু দিল্লির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেটি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। কারণ, সিনেমার গল্পে সন্ত্রাসবাদের প্রেক্ষাপট রয়েছে, যা বর্তমান সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে দর্শকদের কাছে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে বলে আশঙ্কা নির্মাতাদের।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলিউডসংক্রান্ত একটি জনপ্রিয় পেজে লেখা হয়েছে, “‘ধুরন্ধর’র ট্রেলার প্রকাশের তারিখ ছিল বুধবার (১২ নভেম্বর)। কিন্তু দিল্লির মর্মান্তিক ঘটনার কারণে নির্মাতারা সেটি পিছিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন।” যদিও এখনো পর্যন্ত প্রযোজনা সংস্থা বা পরিচালক আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ঘোষণা দেননি।
রণবীর সিংয়ের ‘ধুরন্ধর’ পরিচালনা করেছেন আদিত্য ধর-যিনি এর আগে ‘উরি: দ্য সার্জিকাল স্ট্রাইক’ ও ‘আর্টিকল ৩৭০’র মতো সফল সিনেমা উপহার দিয়েছেন। সিনেমাটিতে রণবীরের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খন্না, আর মাধবন ও সারা অর্জুন।
ট্রেলার উন্মোচনের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল মুম্বাইয়ের ‘নীতা মুকেশ আম্বানী কালচারাল সেন্টার’-এ। কিন্তু বিস্ফোরণের ঘটনায় দেশজুড়ে শোকের আবহে এখন সেটি আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
তবে ভক্তরা আশাবাদী-পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে খুব শিগগিরই বড়পর্দায় দেখা যাবে রণবীর সিংকে তার নতুন রূপে, ‘ধুরন্ধর’র মাধ্যমে।
