জামালপুরে রক ফেস্ট মাতাবে লালন ব্যান্ড, গাইবেন সাইফ শুভ
দীর্ঘ দুই যুগ পর আবারও রক সংগীতের জোয়ার বইতে যাচ্ছে জামালপুরে। আগামী ১৯ নভেম্বর জামালপুর জেলা অডিটোরিয়ামে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে ‘জামালপুর রক ফেস্ট ২.০ ২০২৫’।
এই আয়োজনে মঞ্চ মাতাবে জনপ্রিয় ব্যান্ড লালন। আরও গাইবেন গায়ক সাইফ শুভ। আয়োজকদের মতে, দীর্ঘ বিরতির পর জেলা পর্যায়ে এমন একটি বৃহৎ রক ফেস্ট আয়োজন স্থানীয় সংগীতপ্রেমীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে।
সাইফ শুভ বলেন, জামালপুরের মাটিতে এত বড় আয়োজনের অংশ হতে পারা আমার জন্য আনন্দের এবং গর্বের, কারণ আমি নিজেও জামালপুরের সন্তান। স্থানীয় তরুণদের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।
বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যান্ড লালন তাদের কালজয়ী গান ও দর্শনসমৃদ্ধ পরিবেশনা দিয়ে অনুষ্ঠানে ভিন্নমাত্রা যোগ করবে বলে জানানিয়েছে ব্যান্ড লালন।
এছাড়াও পারফর্ম করবে ব্যান্ড সময়, মেটাল ইরর, ব্লাক সোল্ডার্স এবং রাফি।
আয়োজক কমিটি 'চাচ্চু'স টিম' জানায়, এই রক ফেস্টের লক্ষ্য শুধু বিনোদন নয়-বরং তরুণদের সৃষ্টিশীল সংগীতচর্চাকে উৎসাহিত করা এবং জামালপুরে সংগীতের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা।
রক ফেস্টটি ১৯ নভেম্বর সকাল থেকে শুরু হয়ে রাত পর্যন্ত চলবে। স্থানীয় শিল্পী ও তরুণ ব্যান্ডগুলোকেও ফেস্টে পারফর্মের সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।
জামালপুরের সংগীতপ্রেমীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ফেস্ট ঘিরে ব্যাপক আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে।
২০০০ সালে জামালপুরে প্রথম এবং শেষ রক ফেস্ট আয়োজন করা হয়। সেখানে পার্ফম করেন নগর বাউল, কুমার বিশ্বজিৎ ও কার্নিজ সুবর্ণা।
এমআই/এলআইএ/এমএস