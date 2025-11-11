  2. বিনোদন

জামালপুরে রক ফেস্ট মাতাবে লালন ব্যান্ড, গাইবেন সাইফ শুভ

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
জামালপুরে রক ফেস্ট মাতাবে লালন ব্যান্ড, গাইবেন সাইফ শুভ
জামালপুরে রক ফেস্ট মাতাবে লালন ব্যান্ড, গাইবেন সাইফ শুভ

দীর্ঘ দুই যুগ পর আবারও রক সংগীতের জোয়ার বইতে যাচ্ছে জামালপুরে। আগামী ১৯ নভেম্বর জামালপুর জেলা অডিটোরিয়ামে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে ‌‘জামালপুর রক ফেস্ট ২.০ ২০২৫’।

এই আয়োজনে মঞ্চ মাতাবে জনপ্রিয় ব্যান্ড লালন। আরও গাইবেন গায়ক সাইফ শুভ। আয়োজকদের মতে, দীর্ঘ বিরতির পর জেলা পর্যায়ে এমন একটি বৃহৎ রক ফেস্ট আয়োজন স্থানীয় সংগীতপ্রেমীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে।

সাইফ শুভ বলেন, জামালপুরের মাটিতে এত বড় আয়োজনের অংশ হতে পারা আমার জন্য আনন্দের এবং গর্বের, কারণ আমি নিজেও জামালপুরের সন্তান। স্থানীয় তরুণদের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যান্ড লালন তাদের কালজয়ী গান ও দর্শনসমৃদ্ধ পরিবেশনা দিয়ে অনুষ্ঠানে ভিন্নমাত্রা যোগ করবে বলে জানানিয়েছে ব্যান্ড লালন।

এছাড়াও পারফর্ম করবে ব্যান্ড সময়, মেটাল ইরর, ব্লাক সোল্ডার্স এবং রাফি।

আয়োজক কমিটি 'চাচ্চু'স টিম' জানায়, এই রক ফেস্টের লক্ষ্য শুধু বিনোদন নয়-বরং তরুণদের সৃষ্টিশীল সংগীতচর্চাকে উৎসাহিত করা এবং জামালপুরে সংগীতের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা।

রক ফেস্টটি ১৯ নভেম্বর সকাল থেকে শুরু হয়ে রাত পর্যন্ত চলবে। স্থানীয় শিল্পী ও তরুণ ব্যান্ডগুলোকেও ফেস্টে পারফর্মের সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

জামালপুরের সংগীতপ্রেমীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ফেস্ট ঘিরে ব্যাপক আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে।

২০০০ সালে জামালপুরে প্রথম এবং শেষ রক ফেস্ট আয়োজন করা হয়। সেখানে পার্ফম করেন নগর বাউল, কুমার বিশ্বজিৎ ও কার্নিজ সুবর্ণা।

এমআই/এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন জহির রায়হান-সুচন্দার ছেলে

নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন জহির রায়হান-সুচন্দার ছেলে

১৯৩৬ এর জেরুজালেম থেকে ২০২৪ এর গাজা, অস্কারে ফিলিস্তিনের ৩ সিনেমা

১৯৩৬ এর জেরুজালেম থেকে ২০২৪ এর গাজা, অস্কারে ফিলিস্তিনের ৩ সিনেমা

শাকিব খানের ‘প্রিন্স’র জন্য অমিতাভ বচ্চনের শুভকামনা

শাকিব খানের ‘প্রিন্স’র জন্য অমিতাভ বচ্চনের শুভকামনা