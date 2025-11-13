  2. বিনোদন

ডিপজলের অত্যাচারের বর্ণনা দিলেন ভুক্তভোগী নারী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১২ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
আদালতের বারান্দায় কান্নায় ভেঙে পড়েন রাশেদা। ছবি: জাগো নিউজ

খল অভিনেতা মনোয়ার হোসেন ডিপজলের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ এনে করা মামলার শুনানি শেষে আদালত প্রাঙ্গণে কান্নায় ভেঙে পড়েন ভুক্তভোগী রাশেদা আক্তার। ডিপজলের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে ভুক্তভোগী ওই নারী অভিনেতার বিচার দাবী করেন।

আজ (১৩ নভেম্বর) বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম মিজবাহ উর রহমানের আদালতে রাশেদার স্বামী আব্দুল মজিদ মামলাটি দায়ের করেন। আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দেন।

সাংবাদিকদের রাশেদা আক্তার বলেন, ‘ডিপজল আমাদের জীবনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। আগেও সে আমাকে মারধর করেছে, এসিড ছুঁড়েছে। এবার আমার স্বামীকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে। আমরা কোথায় গেলে নিরাপদ থাকব জানি না।’

বাদীপক্ষের আইনজীবী কায়ুম হোসেন নয়ন জাগো নিউজকে জানান, আদালত মামলাটি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে তদন্তের দায়িত্ব পিবিআইকে দিয়েছেন।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, এর আগেও ডিপজল ও তার সহযোগী মো. ফয়সালের বিরুদ্ধে মারধর ও এসিড নিক্ষেপের মামলা করেছিলেন রাশেদা আক্তার। সেই মামলা তুলে নিতে ডিপজল ও তার সহযোগীরা বারবার চাপ ও হুমকি দিতে থাকেন। ভয়ে রাশেদা দারুস সালাম এলাকা থেকে যাত্রাবাড়ী চলে যান।

গত ১ নভেম্বর রাশেদার স্বামী আব্দুল মজিদকে শনির আখড়ায় ডেকে নিয়ে রড দিয়ে পিটিয়ে জখম করা হয়। অভিযোগে বলা হয়েছে, ডিপজল নিজেই পিস্তল ঠেকিয়ে মজিদকে গুলি করতে চেয়েছিলেন। পরে জীবন ভিক্ষা চাওয়ায় ছেড়ে দেন।

আহত অবস্থায় মজিদকে সেদিন উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নেয়নি বলে এজাহারে উল্লেখ রয়েছে।

শুনানি শেষে আদালত পিবিআইকে বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেন। এ সময় আদালতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাশেদা আক্তার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমার স্বামীকে হত্যার চেষ্টা করেছে ডিপজল। আমি ন্যায়বিচার চাই, আমার পরিবারকে রক্ষা করুন।’

