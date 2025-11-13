অবশেষে জানা গেল ব্যাচেলর পয়েন্টের চমক স্পর্শিয়া

অবশেষে জানা গেল ব্যাচেলর পয়েন্টের চমক স্পর্শিয়া
প্রায় চার মাসের বিরতির পর পর্দায় ফিরছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়া। দর্শকদের জন্য বড় একটি সারপ্রাইজ নিয়ে হাজির হয়েছেন তিনি।
বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যাচেলর পয়েন্টের এর নতুন সিজনে তার অভিনয় করা নিয়ে আলোচনা চলছিল। কিছুদিন আগে নাটকের টিম তাদের নতুন নায়িকার পেছন ভাগের একটি ছবিও প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তবুও নিশ্চিত হওয়া যায়নি, কে সেই অভিনেত্রী।
অবশেষে জানা গেল ব্যাচেলর পয়েন্টের চমক স্পর্শিয়া। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বঙ্গতে নতুন এপিসোড রিলিজের পর প্রকাশ পেয়েছে সেই মুখ।
সর্বশেষ ৪ মাস আগে স্পর্শিয়াকে শেষ কাজে দেখা যায়। এরপর তিনি ছিলেন পুরোপুরি আড়ালে। না ছোটপর্দায়, না বড়পর্দায়! কোথাও দেখা যায়নি তাকে। অসুস্থ হয়ে করিয়েছেন অস্ত্রোপচার। অবশেষে সুস্থ হয়ে ফিরলেন অভিনয়ে।
তিনি ব্যাচেলর পয়েন্ট নাটকে কাজ করায় আনন্দিত। বললেন, ‘বেশি কিছু বলবো না৷ দর্শক কীভাবে গ্রহণ করেন সেটাই দেখার অপেক্ষায় রইলাম।’
এদিকে অভিনেত্রীর একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, চলতি মাস থেকেই স্পর্শিয়া নতুন চলচ্চিত্রের শুটিং শুরু করবেন।
