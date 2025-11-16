কোক স্টুডিও বাংলায় যে গান গাইবেন রুনা লায়লা

কোক স্টুডিও বাংলায় যে গান গাইবেন রুনা লায়লা
দেশের বহুল জনপ্রিয় সংগীতমঞ্চ কোক স্টুডিও বাংলা। এর সিজন-৩ শুরু থেকেই একের পর এক চমক উপহার দিচ্ছে শ্রোতাদের। ইতোমধ্যে সাতটি গান প্রকাশ পেয়েছে এখানে। যার প্রতিটি গানই লুফে নিয়েছেন সংগীতপ্রেমীরা। এবার সেই যাত্রায় যুক্ত হতে যাচ্ছে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কোক স্টুডিওতে প্রথমবারের মতো আসছেন কিংবদন্তি শিল্পী রুনা লায়লা।
দর্শক-শ্রোতাদের বহুদিনের প্রত্যাশা ছিল কোক স্টুডিওতে রুনা লায়লার উপস্থিতি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার সেই অপেক্ষা ভাঙতে চলেছে। জানা গেছে, নিজের জনপ্রিয় গান ‘মাস্ত কালান্দার’ নিয়েই হাজির হচ্ছেন বাংলা গানের রানী। শনিবার (১৫ নভেম্বর) কোক স্টুডিও বাংলার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে রুনা লায়লার একটি বিশেষ ছবি প্রকাশ করে সংগীতপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি একটি ছোট ভিডিও প্রকাশ করেও জানান দেয়া হয়েছে, কোক স্টুডিওর মঞ্চে আসছে কিংবদন্তি।
আগামী ১৭ নভেম্বর ৭৩ বছরে পা দেবেন রুনা লায়লা। জন্মদিনের আগেই ভক্তদের জন্য এটি যেন এক বিশাল উপহার। প্রকাশিত ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, চিরচেনা অভিজাত উপস্থিতিতেই স্টুডিওতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।
মন্তব্যের ঘরে ভক্তদের প্রতিক্রিয়া ছিল উচ্ছ্বাসে ভরা। কেউ লিখেছেন, ‘এটা মহাকাব্যিক হতে চলেছে!’ অন্যজন লিখেছেন, ‘অবশেষে সেই কিংবদন্তি, যার জন্য আমি এতদিন অপেক্ষা করেছি।’
আরও একজন মন্তব্য করেন, ‘এই গানটি সিজনের সর্বোচ্চ ভিউ হবে নিশ্চিত।’, কেউ আবার বলেন, ‘সম্ভবত এটি কোক স্টুডিওর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ধামাকা।’
গানটি আজ ১৬ নভেম্বরই কোক স্টুডিও বাংলার ইউটিউবে প্রকাশ হবে।
