৩ দিনে ১০ কোটির ঘরে দুলকার সালমানের ‘কান্তা’
আইনি জটিলতা ও বিতর্কের মধ্যেই ১৪ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে বহু প্রতীক্ষিত তামিল ভাষার কালখণ্ডভিত্তিক থ্রিলার চলচ্চিত্র ‘কান্তা’। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সেলভমানি সেলভারাজ। এতে অভিনয় করেছেন দুলকর সালমান। আরও আছেন সামুত্তিরাকানি, ভাগ্যশ্রী বরসে ও রানা দাগ্গুবতি।
ছবিটি মুক্তির পর সালমান মুক্তাদিরের অন্যান্য ছবির মতো আশানুরূপ সাড়া ফেলেনি বক্স অফিসে। মুক্তির তিনদিনে সিনেমাটি ১০ কোটি রুপি আয় করেছে বলে দাবি করছে ভারতীয় গণমাধ্যম।
মুক্তির প্রথম দিনই ছবিটি সংগ্রহ করে প্রায় ৪ কোটি ৩৫ লাখ রুপি। এর মধ্যে তামিল অঞ্চলে আয় ২ কোটি ৬৫ লাখ এবং তেলুগু অঞ্চলে ১ কোটি ৭০ লাখ রুপি।
দ্বিতীয় দিনে আয় বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪ কোটি ৮৫ লাখ রুপি। তামিলে ৩ কোটি ২৫ লাখ এবং তেলুগু অঞ্চলে ১ কোটি ৬০ লাখ রুপি আদায় হয়েছে। প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিনে আয় বেড়েছে প্রায় ১১ শতাংশের মতো।
তৃতীয় দিনের (রবিবার) দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত পাওয়া প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী আয় ৯৭ লাখ রুপি। সব মিলিয়ে তিন দিনে মোট সংগ্রহ প্রায় ১০ কোটি ১৭ লাখ রুপি।
তবে আয় বাড়লেও দর্শক উপস্থিতির চিত্র খুব সুবিধাজনক নয়। মুক্তির তৃতীয় দিনে তামিল ভাষার সাধারণ দ্বিমাত্রিক সংস্করণের সকাল বেলার প্রদর্শনীতে উপস্থিতি ছিল মাত্র ১৬ দশমিক ৯১ শতাংশ। দুপুর, সন্ধ্যা ও রাতের প্রদর্শনীতে কোনো দর্শকই ছিল না, এমনটিও জানা গেছে।
শহরভেদে উপস্থিতির হার ছিল ভিন্ন। চেন্নাইয়ে প্রায় ২৫ শতাংশ হলেও বেঙ্গালুরুতে এই হার সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ। পুদুচ্চেরিতে ৩৩ শতাংশ, ত্রিচি ২১ শতাংশ, কোয়েম্বাটুর ১৫ শতাংশ, ভেলোর ১৭ শতাংশ এবং মুম্বাই ও রাজধানী অঞ্চলে প্রায় ১৯ শতাংশ দর্শক উপস্থিত ছিলেন।
এই উপস্থিতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ছবিটি প্রথম সপ্তাহান্তে খুব জোরালো সাড়া পায়নি। শনিবার সামান্য বৃদ্ধি দেখা গেলেও রবিবারের কম উপস্থিতি অনেকের কাছে হতাশাজনক।
ছবিটি মুক্তির আগেই এটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ ওঠে, ছবিতে নাকি কিংবদন্তি তামিল অভিনেতা ও সংগীতশিল্পী এম. কে. ত্যাগরাজা ভাগবতার জীবনের সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে। নির্মাতারা অবশ্য প্রথম থেকেই দাবি করে আসছেন, ছবির গল্প সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কারও জীবনী নির্ভর নয়। দুলকার সালমান ও রানা দাগ্গুবতি দু’জনই প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, এটি কোনো জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র নয়।
১৯৫০-এর দশকের মাদ্রাজকে কেন্দ্র করে নির্মিত ছবিটির গল্পে দেখা যায় উঠতি নায়ক টি. কে. মহাদেবন চরিত্রে দুলকার সালমানকে। তার পরামর্শদাতা হিসেবে আয়্যা (সামুত্তিরাকানি), প্রেমিকা কুমারী (ভাগ্যশ্রী বরসে) এবং রহস্যময় অপরাধ অনুসন্ধানে যুক্ত পুলিশ কর্মকর্তা দেবরাজ চরিত্রে হাজির হন রানা দাগ্গুবতি। তাকে ‘ফিনিক্স’ নামে ডাকা হয়। ব্যক্তিগত টানাপোড়েন, অহং ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংঘর্ষে এগিয়ে যায় কাহিনি।
ছবিটি প্রযোজনা করেছে দুলকার সালমানের প্রতিষ্ঠান ওয়েফেয়ারার ফিল্মস ও রানা দাগ্গুবতির প্রতিষ্ঠান স্পিরিট মিডিয়া।
