শ্যুটিংয়ের কথা বলে মডেলকে ধর্ষণ, পরিচালক গ্রেফতার

শ্যুটিংয়ের কথা বলে মডেলকে ধর্ষণ, পরিচালক গ্রেফতার
গাজীপুরের শ্রীপুরে শ্যুটিংয়ের কথা বলে মডেলকে ধর্ষণের ঘটনায় পরিচালক নাসিরুদ্দিন মাসুদকে গ্রেফতার করেছে গাজীপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।
শনিবার (২২ নভেম্বর) রাজধানীর উত্তরার বটতলা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গাজীপুরের পুলিশ সুপার চৌধুরী মো. যাবের সাদেক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ঘটনায় জড়িত অন্যদেরও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসমত উল্লাহ জানান, ঘটনার পর থেকেই পরিচালক নাসিরউদ্দীন মাসুদ পলাতক ছিলেন। ধর্ষণ মামলায় তাকে উত্তরা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এর আগে ২১ সেপ্টেম্বর রাতে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের উত্তর পেলাইদ গ্রামের একটি রিসোর্টে ধর্ষণের অভিযোগে শ্রীপুর থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী নারী। মামলায় মো. নাছির (৩৫) ও মো. বাবর (৩২) নামের দুজনের নাম উল্লেখ ও একজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। পরবর্তীতে অজ্ঞাতনামা সেই ব্যাক্তির পরিচয়ও নিশ্চিত করেন সেই মডেল। যার নাম আবুল হাসেন। তিনি ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এমন অপকর্ম করে আসছিলেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী মডেলকে জানানো হয়, নাসির উদ্দিন নাটকের পরিচালক এবং বাবর তার সহযোগী। নাটকের শ্যুটিংয়ের কথা বলে ২১ সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকার মিরপুর থেকে শ্রীপুরের একটি রিসোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাত ২টার দিকে ভুক্তভোগীকে নাছির, বাবর ও অজ্ঞাতপরিচয় একজন পালাক্রমে ধর্ষণ করেন। পরদিন বিকেলে মারধর করে রিসোর্ট থেকে বের করে দেওয়া হয়। আসামিরা তার আইফোন কেড়ে নেন, যার মূল্য দুই লাখ ৪০ হাজার টাকা বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
মো. আমিনুল ইসলাম/এএইচ/জেআইএম