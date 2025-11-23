সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য গাইলেন বাপ্পা-কোনাল
সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সহায়তা-তহবিল সংগ্রহে গাইলেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বাপ্পা মজুমদার ও সোমনুর মনির কোনাল। গত ২১ নভেম্বর রাজধানীর শাহবাগের শহীদ আবু সাঈদ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘উৎস সন্ধ্যা ২০২৫’ শিরোনামে এ আয়োজন করে উৎস বাংলাদেশ।
এ আয়োজনে বাপ্পা মজুমদার ও দলছুট গেয়ে শোনায় ‘বৃষ্টি পড়ে’, ‘দিন বাড়ি যায়’ গান দুটি। কোনাল গেয়ে শোনান তার জনপ্রিয় ‘প্রিয়তমা’ গানটি। দুই শিল্পী মিলে প্রায় ১৫টি গান পরিবেশন করেন, যার মধ্যে ছিল বাপ্পার ‘পরী,’ ‘বাজি’ ও ‘তোমাকেই বলে দেব,’ আর কোনালের ‘রাজকুমার,’ ‘বসন্ত চলে যায়’ ও ‘ঘুম জড়ানো’। কোনাল জোয়ান বায়েজের কালজয়ী গান ‘সঙ অব বাংলাদেশ’ গানটিও শোনান দর্শকদের। বাপ্পা মজুমদার ও কোনালের যুগল পরিবেশনায় ছিল ‘একটু যদি তাকাও তুমি’ ও ‘চোখের ভিতর স্বপ্ন’ গানগুলো।
এবারই প্রথমবারের মতো মঞ্চে একসাথে গাইলেন বাপ্পা ও কোনাল। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য কিছু করার সুযোগ পাওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন দুই শিল্পী।
সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিতে কাজ করে উৎস বাংলাদেশ। এ আয়োজন থেকে সংগৃহীত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হবে সংস্থাটির দুটি স্কুল এবং ঢাকার বিভিন্ন বস্তিতে অবস্থিত আটটি ‘আস্থা’ ডেকেয়ার সেন্টারের ৫ শতাধিক শিশু ও কিশোরদের সহায়তায়।
অনুষ্ঠানে উৎস বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মাহবুবা আকতার মাহমুদ লীনা বলেন, ‘বত্রিশ বছর আগে মাত্র তিনটি শিশুকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে উৎস। সবসময়ই আমাদের লক্ষ্য ছিল এমন এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি শিশু আনন্দময়, নিরাপদ এবং সুস্থ পরিবেশে বেড়ে উঠবে, যেখানে কোন শিশুকে রাস্তায় বড় হতে হবে না।’
