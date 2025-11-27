ধর্মেন্দ্রর অগাধ সম্পত্তি রেখে যা চাইলেন তার মেয়ে অহনা

ধর্মেন্দ্রর অগাধ সম্পত্তি রেখে যা চাইলেন তার মেয়ে অহনা
কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র চলে গেছেন, রেখে গেছেন ছয় সন্তানের ভরা পরিবার। প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের ঘরে চার সন্তান, আর হেমা মালিনীর ঘরে দুই মেয়ে-ঈশা ও অহনা দেওল। আজ (২৭ নভেম্বর) মুম্বাইয়ের এক বিলাসবহুল হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে ধর্মেন্দ্রের স্মরণসভা। পরিবার ভাবছিল, এ বছর তার ৯০তম জন্মদিনের কেক কাটবে সবাইকে নিয়ে। সেই আশা আর পূরণ হলো না।
ধর্মেন্দ্রকে বিয়ে করার পর থেকেই তার প্রথম পক্ষের পরিবারের সঙ্গে হেমা মালিনীর সম্পর্কটা খুব একটা মধুর ছিল না। এমনকি পাঞ্জাবের বাড়িতে ঢোকার অনুমতিও পাননি তিনি। বাবার মৃত্যুর পর এবার আলোচনায় এসেছে তার বিপুল সম্পদের হিসেব। অভিনেতার সম্পত্তির পরিমাণ ৩৩৫ থেকে ৪৫০ কোটি রুপির মধ্যে। লোনাভালার ১০০ একর জমির খামারবাড়ি, মুম্বাইয়ের ১৭ কোটির আবাসন, কৃষিজমিতে ৮৮ লাখ ও সাধারণ জমিতে ৫২ লাখ রুপির বিনিয়োগ-সব মিলিয়ে সম্পত্তির অংক বেশ বড়। লোনাভালায় ১২ একর জমিতে গড়ে তুলেছিলেন ৩০ কটেজের একটি রিসোর্টও।
তবে বাবার মৃত্যুর পর এসব সম্পত্তি নয়, এক বিশেষ জিনিসটাই নিজের কাছে রাখতে চান ছোট মেয়ে অহনা। সেটি ধর্মেন্দ্রর প্রথম কেনা ফিয়েট গাড়ি। গাড়িটির সঙ্গে তার শৈশবের গভীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অহনা বলেন, ‘ওটা ভিন্টেজ গাড়ি। ছোটবেলায় বাবার কোলে বসে সেই গাড়িতে ঘুরেছি। প্রথমবার লোনাভালা গিয়েছিলাম ওই গাড়িতেই। আমার শৈশবের অনেক স্মৃতি লুকিয়ে আছে।’
ধর্মেন্দ্রের স্ত্রী হেমা মালিনীও আগেই স্পষ্ট করে বলেছেন-অভিনেতার টাকাপয়সা বা সম্পত্তি নয়, তার কাছে প্রয়োজন শুধু স্বামীর ভালোবাসার স্মৃতি।
এমএমএফ