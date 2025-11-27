এবার ১৭ বছরের ছোট ব্যবসায়ীর প্রেমে মালাইকা, কে এই প্রেমিক

এবার ১৭ বছরের ছোট ব্যবসায়ীর প্রেমে মালাইকা, কে এই প্রেমিক
বলিউডের স্টাইলিশ অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা আবারও আলোচনার কেন্দ্রে এসেছেন। এবার তিনি ৩৩ বছর বয়সী ডায়মন্ড ব্যবসায়ী হার্শ মেহতার সঙ্গে প্রেমে মজেছেন বলে গুঞ্জন চাউর হয়েছে। এই খবর প্রথম আলোচিত হয় ২৯ অক্টোবর। তখন তাদের মুম্বাইতে এনরিক ইগ্লেসিয়াসের কনসার্টে একসঙ্গে দেখা যায়। অনুষ্ঠানের সময় তারা একে অপরের সঙ্গে আলাপ করেন এবং শেষে একসাথে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন।
এ থেকেই নতুন সম্পর্কের গুঞ্জন শুরু হয়। এখনও পর্যন্ত মালাইকা অরোরা বা হার্শ মেহতা কেউই এই গুঞ্জনের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।
মালাইকা এবার ৫০ বছরে পদার্পণ করেছেন। আর হার্শের বয়স ৩৩ বছর। দুজনের বয়সের ১৭ বছরের ব্যবধান নিয়েই চলছে আলোচনা।
গেল ২৬ নভেম্বর বিকেলেও মুম্বাই বিমানবন্দরে হার্শের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল মালাইকাকে। যদিও তারা একসঙ্গে হাঁটছিলেন না, পাপারাজিরা একই টার্মিনাল থেকে একের পর এক বের হওয়ার ছবি তোলেন। মালাইকা প্রথমে গাড়িতে উঠেন। কিছু সময় পরে হার্শও একই গাড়িতে উঠেন। এই দৃশ্য দুজনের সম্পর্কে জল্পনা আরও বাড়িয়েছে।
আলোচনায় এসেছেন হার্শ মেহতা। কে তিনি? জানা গেছে তিনি ডায়মন্ড ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য নেই ভারতের গণমাধ্যমে।
মালাইকা অরোরা ২০১৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত অভিনেতা অর্জুন কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। পরে তারা আলাদা হন। এর আগে তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত আরবাজ খানের সঙ্গে বিবাহিত ছিলেন। তাদের একটি ছেলে আছে, নাম আরহান খান।
