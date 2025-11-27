দুবাইয়ে ঋতুপর্ণার নাচ, সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের ঝড়

দুবাইয়ে ঋতুপর্ণার নাচ, সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের ঝড়
সম্প্রতি দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে ওপার বাংলা ও উড়িয়া ইন্ডাস্ট্রির বেশ কয়েকজন তারকাকে সম্মাননা দেওয়া হয়। সেই মঞ্চেই পুরস্কার পেয়েছেন টালিউডের জনপ্রিয় মুখ ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তবে পুরস্কারের চেয়েও বেশি আলোচনায় এসেছে তার নাচের ভিডিও।
অনুষ্ঠানে ‘চোখ তুলে দেখ না কে এসেছে’ গানের তালে নাচতে দেখা যায় ঋতুপর্ণাকে। সারারা চুড়িদার ও খোলা চুলে স্টেজে উঠে নাচ শুরু করেন তিনি। কিন্তু সেই নাচের স্টেপ ও ভঙ্গিমা দেখে নেটিজেনদের একাংশের হাসি থামছে না। অনেকে মন্তব্য করছেন-ঋতুপর্ণা যেন ‘ভাসান ডান্স’ করলেন স্টেজে দাঁড়িয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ার কমেন্ট বক্সও ভরে গেছে নানা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওর নিচে একজন লিখেছেন, ‘এই নাচ হাসলে ঠাকুর পাপ দেবেন।’ সুমনা দেবনাথ নামে এক নেটিজেনের মন্তব্য- ‘ঋতুদিকে আবার ভুতে ধরেছে।’ আরেকজনের কটাক্ষ- ‘উনি তো সার্কাস দেখাচ্ছেন, নাচ করছেন না!’
মন্দিরা নামে একজন লিখেছেন, ‘এভাবে পাগলের মতো কেন নাচছেন?’ কেউ তুলনা করেছেন স্কুলের বাচ্চাদের সঙ্গে- ‘ওরা আপনার চেয়ে ভালো নাচে।’ এমনকি একজন তো অভিনেত্রীর পোশাককে বেডশিটের সঙ্গেও তুলনা করেছেন।
কেউ লিখেছেন, ‘আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে পাড়ার বিয়েতে নাচছেন।’ আরেকজনের আক্ষেপ- ‘দয়া করে নেমে আসুন, আর নাচ করার দরকার নেই।’ রিয়াঙ্কা ঘোষ নামে এক নেটিজেন আবার মজা করে অভয়া কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘উনি হয়তো শঙ্খ বাজাতে গিয়েছিলেন।’
এদিকে অভিনয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত ‘লক্ষীকান্তপুর লোকাল’, যেখানে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন তিনি। বড়পর্দায় চলতি সময়ে তার একাধিক সিনেমা রয়েছে- ‘বেলা’, ‘ম্যাডাম সেনগুপ্ত’, ‘পরিণীতা’, ‘অযোগ্য’, ‘গুডবাই মাউন্টেন’।
এমএমএফ