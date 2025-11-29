  2. বিনোদন

ছেলে বীর ও শাকিব খানকে নিয়ে খোলামেলা কথা বললেন বুবলী

প্রকাশিত: ০৩:০৩ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
ছেলে শেহজাদ খান বীরের শাকিব খান ও বুবলী। ছবি: সংগৃহীত

ঢালিউডের জনপ্রিয় নায়িকা শবনম বুবলী যখনই কোনো অনুষ্ঠানে হাজির হন, আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসেন সহজেই। সম্প্রতি রাজধানীর এক ফ্যাশন ইভেন্টেও তার ব্যতিক্রম হলো না। জাঁকজমকপূর্ণ বধূবেশে হাজির হয়ে আবারও নজর কাড়লেন এই তারকা। সেই অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে উঠে এল তার বিয়ে, ছেলে শেহজাদ খান বীর এবং ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিভিন্ন কথা।

ইভেন্টে বুবলী ছিলেন রাজকীয় সাজে-গাঢ় বেগুনি রঙের জমকালো লেহেঙ্গা শাড়ি, সোনালি–রুপালি সুতায় কারুকাজ, আর পাথরের ঝিলিকময় শাড়ির কাজ যেন দৃষ্টি আটকে রাখে। গলায় ভারী নেকলেস, কানে বড় দুল, সিঁথিতে টিকলি-সব মিলিয়ে বধূবেশে তাকে মনে হচ্ছিল অনন্য।

অতীত স্মৃতিতে ফেরত গিয়ে নিজের বিয়ের সাজের কথা জানান বুবলী। বলেন, “আমার বিয়ের সাজটা খুবই ছিমছাম ছিল। শাড়ি পরেছিলাম। আমরা দুজনই মিডিয়া ব্যক্তিত্ব-তাই কিছুটা গোপনীয়তা ছিল। অনুষ্ঠানটা খুব বড় ছিল না, বেশ ঘরোয়াভাবেই হয়েছিল। তবে নিজের মনের মতো করেই সেজেছিলাম-সিম্পল, ন্যাচারাল লুকে।”

বিয়েবাড়ির খাবার নিয়ে হাসিমুখেই জানান নিজের পছন্দ-অপছন্দ। সাধারণত ডায়েট মেনে চললেও বিয়ের অনুষ্ঠানে তা মানেন না বুবলী। এ সময় উঠে আসে শাকিব খানের প্রসঙ্গও। “বিয়েবাড়িতে ঢুকলেই চোখের ক্ষুধা আগে কাজ করে! আমার আর আমার বরের (শাকিব খান) খাবারের পছন্দ একই। আমাদের দুজনেরই মাছ আর সবজি খুব পছন্দ,” বলেন তিনি।

ছেলে শেহজাদ খান বীরের সঙ্গে সম্পর্কের প্রসঙ্গে বুবলী জানান, তাদের সম্পর্ক খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। বীরের বাবা শাকিব খানও মজার ছলে ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছেন-যে কোনো মেয়েকে ভালো লাগলে সবার আগে যেন মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। মা-ছেলের এই খুনসুটিতে বুবলীও বেশ আনন্দ পান।

ভবিষ্যতে কেমন শাশুড়ি হতে চান-এমন প্রশ্নে বুবলীর অকপট উত্তর, “আল্লাহ যদি তৌফিক দেন, আমি আমার ছেলের বউয়ের বন্ধু হতে চাই। শাশুড়ি-বউয়ের দূরত্বভরা সম্পর্ক নয়; বরং রান্না করব একসঙ্গে, ঘুরতে যাব, গল্প করব-যেন দুজনকে বন্ধু মনে হয়।”

ব্যক্তিজীবনে শাকিব-বুবলীর সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হলেও বুবলী জানান, ২০১৮ সালের ২০ জুলাই শাকিবকে বিয়ে করেন তিনি। এরপর ২০২০ সালের ২১ মার্চ জন্ম হয় তাদের সন্তান শেহজাদ খান বীরের।

এদিকে বর্তমানে শবনম বুবলী ব্যস্ত সময় পার করছেন তার নতুন সিনেমা ‘শাপলা শালুক’ ও ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’র শুটিংয়ে। মুক্তির অপেক্ষায় আছে ‘সর্দার বাড়ির খেলা’, ‘পিনিক’সহ আরও কয়েকটি কাজ। প্রায় এক দশকের ক্যারিয়ারে ঢালিউডে নিজের অবস্থান পোক্ত করেছেন তিনি।

