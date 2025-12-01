পাকিস্তান আইডল বদলে দিয়েছে রক্ষণশীল পরিবারের তরুণীর জীবন

পাকিস্তান আইডল বদলে দিয়েছে রক্ষণশীল পরিবারের তরুণীর জীবন
লাহোরের তরুণ গায়িকা রোমাইসা তারিক। বর্তমানে ‘পাকিস্তান আইডল’-এর সেরা ১৬ প্রতিযোগীর তালিকায় আছেন তিনি। জনপ্রিয় এই সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পর তার পুরো জীবনটাই বদলে গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
রোমাইসা বলেন, ‘এখন যেখানেই যাই সবাই আমাকে চিনে ফেলে। এটা দারুণ এক অভিজ্ঞতা। মধুর বিড়ম্বনাও। আমার জীবনে এত এ ত রঙ মেখে দিয়েছে পাকিস্তান আইডল।’
কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষা নেই তার। বোনের উৎসাহেই গান চালিয়ে যেতে পেরেছেন বলে জানান তিনি। সেখান থেকেই আত্মবিশ্বাসের জোরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো পাকিস্তান আইডলের মূল মঞ্চে। বেশ সম্ভাবনাও জাগিয়েছেন তিনি।
লোকগীতি ‘লৌঙ্গ গাভাঁচা’ গেয়ে ব্যাপক আলোচনায় আসেন রোমাইসা। তার সেই গাওয়া গান মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। সেখান থেকেই সারা দেশে জনপ্রিয়তা পান তিনি।
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় শিক্ষায় স্নাতক করেছেন রোমাইসা। নতুন পরিচিতির শুরুটাও ছিল নাটকীয়। বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে খেতে যাওয়ার সময়ই জানতে পারেন তার গান ইন্টারনেটে ঝড় তুলেছে। অবসরে গিটার বাজিয়ে অনুশীলন করেন তিনি।
রোমাইসার মা জানান, তারা পশতুনের রক্ষণশীল পরিবার থেকে এলেও মেয়ের ইচ্ছার পথে তিনি বাধা হতে চান না। তার মতে, ‘আমার মেয়ের স্বপ্নের পথে কোনো বাধা আসতে দেবো না। সে যেন তার ইচ্ছেগুলো নিয়ে বড় হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় সেই চেষ্টা ও সমর্থন আমি করে যাবো।’
পাকিস্তান আইডলের নেপথ্যের পরিবেশ নিয়ে রোমাইসা বলেন, ‘প্রতিযোগীদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তার মনোভাব রয়েছে এবং পরিবেশটিও অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ।’
আগামী পর্বগুলোর জন্য নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন তিনি। ভোট দেওয়ার দায়িত্বও বন্ধুরা ভাগ করে নিয়েছেন।
গান গাওয়ার পাশাপাশি তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও সক্রিয় এবং বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন ভিডিও বানাতে ভালোবাসেন।
