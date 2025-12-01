গোপনে আজই বিয়ে করছেন সামান্থা, পাত্র সেই প্রেমিক

গোপনে আজই বিয়ে করছেন সামান্থা, পাত্র সেই প্রেমিক
দক্ষিণী অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর ব্যক্তিজীবন নিয়ে ফের তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়ায়। নাগার্জুনার পুত্র নাগা চৈতন্যর সঙ্গে ডিভোর্সের পর নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন অভিনেত্রী। দীর্ঘদিন ধরেই পরিচালক রাজ নিদিমারুর সঙ্গে তার প্রেমের গুঞ্জন ঘুরছে ভারতের শোবিজে।
এবার জানা গেল নতুন খবর। আজই নাকি ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন সামান্থা!
আরও পড়ুন
ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই শেষে না ফেরার দেশে অভিনেতা
দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীতে সুখবর দিলেন রণদীপ-লিন দম্পতি
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, সোমবার তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে অবস্থিত ইশা যোগ ফাউন্ডেশনে সামান্থা-রাজের চার হাত এক হতে পারে। কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও ভেতরের খবর, খুব সীমিত পরিসরে আয়োজন হবে এ বিয়ে।
প্রেমিক পরিচালক রাজ নিদিমারুর সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন সামান্থা
ইশা যোগ ফাউন্ডেশনে নিয়মিত যাতায়াত সামান্থার। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রতি গভীর অনুরাগ রয়েছে অভিনেত্রীর। তাই প্রেমিকের সঙ্গে কাগজ-কলমে সম্পর্ক বাঁধতে বিশেষ জায়গা হিসেবে এই কেন্দ্রটিকেই বেছে নিয়েছেন বলে ধারণা অনেকের।
ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর আরও বলছে, শুধু দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠজনরাই থাকবেন বিয়েতে। তারকাদের নিয়ে জাঁকজমক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নেই আপাতত। পরিমিত আয়োজনেই নতুন অধ্যায় শুরু করতে চান সামান্থা-রাজ।
তবে পুরো বিষয়টি নিয়ে নীরব আছেন দু’জনই। কিন্তু নীরব নন রাজ নিদিমারুর স্ত্রী শ্যামলী দে। সামান্থা-রাজের সম্পর্ক নিয়ে শুরু থেকেই ক্ষুব্ধ তিনি। সর্বশেষ মন্তব্যে লিখেছেন, ‘বেপরোয়া মানুষজন, বেপরোয়া সিদ্ধান্ত।’
নাগা চৈতন্যকেও ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন সামান্থা
এর আগে ২০১৭ সালে সামান্থা বিয়ে করেছিলেন অভিনেতা নাগা চৈতন্যকে। সেই দাম্পত্য টেকেনি। এদিকে নাগা চৈতন্য নতুন জীবন শুরু করেছেন শোভিতা ধুলিপালার সঙ্গে। এবার সামান্থাও নতুন পথের দিকে পা বাড়াচ্ছেন।
এলআইএ