ধর্মেন্দ্রকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন হেমা, জানালেন আক্ষেপের কথা

ধর্মেন্দ্রকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন হেমা, জানালেন আক্ষেপের কথা
বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র চলে যাওয়ার এক সপ্তাহ পার হয়েছে। ২৪ নভেম্বর প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যুর পর ধর্মেন্দ্রের প্রথম স্ত্রী ও দুই ছেলে-সানি ও ববি দেওলের আয়োজিত স্মরণসভায় দেখা যায়নি অভিনেত্রী ও সংসদ সদস্য হেমা মালিনীকে। তবে নিজের বাসভবনে স্বামীর স্মরণে গীতাপাঠের ব্যবস্থা করেন হেমা।
ধর্মেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাকে সান্ত্বনা দিতে দেখা করতে গিয়েছিলেন ওমানের পরিচালক হামাদ আল রেয়ামি। দেখা করে বেরিয়ে এসে তিনি জানান, হেমা মালিনী ভিতরে ভিতরে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছেন। কষ্ট লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও চোখের জল সামলাতে পারছেন না তিনি। ধর্মেন্দ্রের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো যেন বারবার ফিরে আসছে অভিনেত্রীর মনে।
হেমার আরও একটি তীব্র আক্ষেপ-ধর্মেন্দ্র তার লেখা কবিতাগুলো কখনোই প্রকাশ করেননি। পরিচালককে তিনি বলেছেন, “আমি প্রায়ই বলতাম, তোমার লেখাগুলো প্রকাশ করো। উনি বলতেন- ‘এখনও কিছু লেখা বাকি আছে।’ কিন্তু সময় তার জন্য অপেক্ষা করেনি, চলে গেলেন তিনি।”
হেমা জানান, এখন অচেনা মানুষরা হয়তো ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে অনেক লেখালেখি করবেন, স্মৃতিচারণ করবেন, কিন্তু অভিনেতার নিজ হাতে লেখা সেই কবিতাগুলো পৃথিবীর আলো দেখল না-এটাই তার বড় বেদনা।
দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতার সঙ্গে লড়াই করে ২৪ নভেম্বর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন হিন্দি সিনেমার ‘বীরু’ খ্যাত অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। তার মৃত্যুতে বলিউডসহ ভক্তদের হৃদয়ে গভীর শোক নেমে এসেছে।
