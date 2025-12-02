  2. বিনোদন

এবার দেশের দর্শক দেখবে ‘নিশি’

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১২ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
এবার দেশের দর্শক দেখবে ‘নিশি’
চা-বাগানের সবুজের ভেতর জন্ম নেওয়া এক শিশুর গল্পের ছবি ‘নিশি’

মাঠের ধুলো আর চা-বাগানের সবুজের ভেতর জন্ম নেওয়া এক শিশু, তার বেড়ে ওঠা ও প্রতিবন্ধকতার গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিনেমা ‘নিশি’। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিয়েছে। এটি এবার দেশে দেখা যাবে।

প্রযোজনা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ইউরোপীয় চলচ্চিত্র উৎসবের অংশ হিসেবে আগামী ৬ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় ঢাকার জার্মান কালচারাল সেন্টারে ‘নিশি’ সিনেমাটির বাংলাদেশ প্রিমিয়ার হবে।

আরও পড়ুন
বিদেশি নায়িকার সঙ্গে শাকিবের সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে ওটিটিতে
গান করলেও কখনো মুখ দেখান না এ আর রহমানের মেয়ে খাতিজা

গোলাম রাব্বানীর গল্পে সিনেমাটি যৌথভাবে নির্মাণ করেছেন গোলাম রাব্বানী ও জহিরুল ইসলাম। দেশের দর্শকদের সিনেমাটি দেখাতে পেরে উচ্ছ্বসিত নির্মাতা গোলাম রাব্বানী। তিনি বলেন, ‘বিশ্বের নানা দেশে সিনেমাটা যাচ্ছে, পুরস্কারও পেয়েছে। কিন্তু নিজের দেশের দর্শককে দেখাতে পারার আনন্দটাই সবচেয়ে বড়।’

‘নিশি’ সিনেমার গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে চা-শ্রমিক পরিবারের এক নাবালিকা মেয়ের জীবনসংগ্রাম। পানির সংকটে তার পড়ালেখা থেমে যায়। সেই অসহায় অবস্থাকে পুঁজি করে বাড়িতে টিউবওয়েল বসিয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাকে বিয়ে করতে চায় কাঠ ব্যবসায়ী লালচাঁন।

বাস্তবের মাটি ছুঁয়ে থাকা এই গল্পই সিনেমাটিকে আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছেও পৌঁছে দিয়েছে নতুন মাত্রায়।

সিনেমাটি কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের এনভায়রনমেন্টাল মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (এমা) অ্যাওয়ার্ডের স্বল্পদৈর্ঘ্য বিভাগে পুরস্কার জিতেছে।

চলচ্চিত্রটির সম্পাদনা, কালার ও সাউন্ডের চূড়ান্ত কাজ হয়েছে পোল্যান্ডের বিখ্যাত লজ ফিল্ম স্কুলে। চিত্রগ্রহণ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির প্রাক্তনী নাতালিয়া পুসনিক।

সিলেটের একটি চা-বাগান ও আশপাশের এলাকায় শুটিং করা এ সিনেমায় অভিনয় করেছেন স্থানীয় শ্রমিকদের সন্তান নিশি, বিশ্বজিৎ, গণেশ ও ভারতী।

 

এমআই/এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ঘিয়ের বিজ্ঞাপন করে নিজেই ক্ষুব্ধ ডা. এজাজ, দিলেন কড়া বার্তা

ঘিয়ের বিজ্ঞাপন করে নিজেই ক্ষুব্ধ ডা. এজাজ, দিলেন কড়া বার্তা

৩০ দিনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন পরীমনি

৩০ দিনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন পরীমনি

ঢাকা ক্যাপিটালসের মালিকানা হারিয়েছেন শাকিব খান

ঢাকা ক্যাপিটালসের মালিকানা হারিয়েছেন শাকিব খান