ভোটার তালিকা থেকে নাম সরানো হয়নি মৃত জুবিনের

ভোটার তালিকা থেকে নাম সরানো হয়নি মৃত জুবিনের
ভারতজুড়ে চলছে বিশেষ এরআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন), যেখানে মৃত ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দেশটির আসামের প্রয়াত জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গের ক্ষেত্রে ঘটল ব্যতিক্রম। সংশোধন কাজ করতে গিয়ে আসামের এক বিএলও তার নাম তালিকা থেকে মুছে ফেলতে রাজি হলেন না।
সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, ভোটারের মৃত্যু হলে সংশোধিত তালিকা থেকে তার নাম বাদ দেওয়া হয়। তবে জুবিন গার্গের ক্ষেত্রে আবেগই জয়ী হলো নিয়মের ওপর। আসামের মানুষের হৃদয়ে এখনো গভীরভাবে জায়গা করে আছেন এই কিংবদন্তি গায়ক। এজন্যই জুবিনের নাম দেখেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলও মোহাম্মদ তাফিজ উদ্দিন।
তিনি জানান, “আসামবাসীর কাছে জুবিন গার্গ শুধু শিল্পী নন, তিনি আমাদের হৃদয়ের মানুষ। তাকে মৃত হিসেবে চিহ্নিত করতে মন সায় দিচ্ছিল না। তালিকা যাচাইয়ের সময় আবেগ সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছিল।” ভোটার তালিকায় জুবিনের ছবির পাশে তিনি লিখে দেন- “তুমি অমর হয়ে থাকো এবং শান্তিতে ঘুমাও।”
এদিকে জুবিন গর্গের মৃত্যু নিয়ে একাধিকবার চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, জুবিনের মৃত্যু দুর্ঘটনা নয়, বরং‘পরিকল্পিত খুন’। তার দাবি, প্রাথমিক তদন্তেই পুলিশ বুঝে যায় এটি সরাসরি হত্যাকাণ্ড। এ ঘটনায় অভিযুক্ত চারজন এরই মধ্যে জেলে রয়েছে।
আরও পড়ুন:
নায়িকাদের পারিশ্রমিক নিয়ে কথা বলায় বিতর্কে মাধুরী
অমিতাভকে নিয়ে জয়ার বিস্ফোরক বক্তব্য
হিমন্ত আরও বলেন, “তার (জুবিন) মৃত্যুর পরই মনে হয়েছিল কিছু অস্বাভাবিক। তাই খুন ও ষড়যন্ত্রের ধারায় মামলা রুজু করা হয়। দুই দিনের মধ্যেই আদালতকে জানানো হয়-এটি হত্যা।”
জুবিনের প্রতি মানুষের আবেগ আর মৃত্যুকে ঘিরে নানা রহস্যের মধ্যেই ভোটার তালিকায় রয়ে গেল তার নামও।
এমএমএফ