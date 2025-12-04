মেহেদি রাঙা হাতের ছবিতে কনার নতুন বিয়ের গুঞ্জন, পাত্র কে

  2. বিনোদন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
মেহেদি রাঙা হাতের ছবিতে ছড়িয়েছে কনার নতুন বিয়ের গুঞ্জন

গানের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমেও বেশ সরব দিলশাদ নাহার কনা। মাঝেমধ্যে নিজের বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করেন জনপ্রিয় এ কণ্ঠশিল্পী। সেই ধারাবাহিকতায় হঠাৎই নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ছবি শেয়ার করেন গায়িকা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মেহেদি হাতে সেজেছেন তিনি।

ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমার হাতে মেহেন্দি...’।

এরপরই রহস্য ঘনীভূত হয়। হঠাৎ মেহেদি হাতে ছবি কেন গায়িকার সে নিয়ে শোরগোল চলছে। তবে কি কোনো সুখবর দিতে যাচ্ছেন তিনি? নতুন করে বাঁধছেন ঘর? কে সেই পাত্র? এমনই নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেকে কনার পোস্টে অভিনন্দনও জানাচ্ছেন।

তবে এই রহস্য নিয়ে জানতে যোগাযোগ করা হয় কণ্ঠশিল্পীর সঙ্গে। রহস্য খোলাসা করতে চাননি গায়িকা। যেন আরও ঘনীভূত করলেন। দিলশাদ নাহার কনা বলেন, ‘এখন কিছুই বলতে চাচ্ছি না। থাকুক না রহস্য। সঠিক সময় আসলে সবাই জানতে পারবে।’

সংগীতশিল্পী দিলশাদ নাহার কনা দীর্ঘ ৭ বছর প্রেম করে ২০১৯ সালের ২১ এপ্রিল বিয়ে করেন গোলাম মো. ইফতেখার গহীনকে। তারা ছয় বছর সংসারও করেন। তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে। বিচ্ছেদের বিষয়টি নিশ্চিত করে ২৫ জুন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক আবেগঘন বার্তা দেন কনা।

এরপর থেকেই শোনা যাচ্ছে, শিল্পীর ব্যক্তি জীবনেও দুষ্টু কোকিলের আগমন ঘটেছে। সেই কোকিলের উদাসী ডাকে সাড়া দিয়েই ভাঙতে চলেছে কনার ছয় বছরের সংসার।

একটি সূত্রে জানা গেছে, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন কনা। তিনি মো. শাহরিয়ার সাঈদ (শুভ্র) নামের এক গিটারিস্টের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন। দীর্ঘদিন ধরেই তাদের এই পরকীয়া সম্পর্ক চলমান। শিগগির তারা বিয়েও করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। অনেকেই বলছেন গানের ভুবনে তাদের প্রেম ‘ওপেন সিক্রেট’। বিষয়টি সংগীতাঙ্গনের প্রায় সবাই জানেন। তারই সঙ্গে গোপনে সেরেছেন বিয়ে। আর সেই বিয়েরই মেহেদি হাতের ছবিটি তিনি আজ পোস্ট করেছেন বলে মনে করছেন নেটিজেনরা।

এদিকে সদ্যই অন্তর্জালে উন্মুক্ত হয়েছে বিকেএসপির প্রথম থিম সং। সেই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন কনা। এ ছাড়াও নতুন বেশ কিছু গান নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন গায়িকা।

 

