  2. বিনোদন

বিএনপি’র মনোনয়ন না পাওয়ায় নেতিবাচক মন্তব্যের জবাব দিলেন কনকচাঁপা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপি’র মনোনয়ন না পাওয়ায় নেতিবাচক মন্তব্যের জবাব দিলেন কনকচাঁপা
কনকচাঁপা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জ-১ (কাজিপুর ও সদর) আসনে বিএনপির মনোনয়নের দৌড়ে ছিলেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা। তবে দলটির চূড়ান্ত তালিকায় স্থান হয়নি তার; এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেলিম রেজার নাম।

মনোনয়নের পর মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আবেগঘন একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন কনকচাঁপা। সেখানে তিনি কাজিপুরবাসীর প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে লেখেন, ‘প্রিয় কাজিপুরবাসী, আসসালামু আলাইকুম। দুর্জনের কথায় কেউ কান দেবেন না আশাকরি। অনেকেই বলে নমিনেশন না পেলে আমার রাজনৈতিক চ্যাপ্টার ক্লোজ! নমিনেশনের দিনই আমার মেয়ে বিদেশ থেকে এসেছে। নমিনেশন না পেয়ে আমি ভেঙে পড়িনি। আমি আল্লাহর ফায়সালাতে বিশ্বাসী। দলের নীতিনির্ধারকদের ব্যাপারে কথা বলা আমার শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে না।’

স্ট্যাটাসে তিনি আরও জানান, তার পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যই বর্তমানে অসুস্থ। ‘বাসার ১৩ জনের মধ্যে ১০ জনই ফুড পয়জনিংয়ে আক্রান্ত। বমি আর লুজমোশনে সবাই ভুগছে। আমি নিজেও পাশের ঘরে যাওয়ার মতো অবস্থায় নেই। মেয়ে এসেছে বহুদিন পর-তার সঙ্গে স্বাভাবিক সময় কাটাতেও পারছি না।’

কিছু মানুষের বিরূপ মন্তব্য নিয়েও হতাশা প্রকাশ করেন তিনি। ‘আপনারা আমাকে নিয়ে কতিপয় মানুষ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। একটু থামেন। পারলে দোয়া করবেন। আমি কোনো চ্যাপ্টারই ক্লোজ করিনি। সবই আল্লাহর ইচ্ছা।’

এর আগে প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরও কনকচাঁপা একটি সংক্ষিপ্ত পোস্টে লিখেছিলেন- ‘আলহামদুলিল্লাহ’, যা তার গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় বলে অনেকে মনে করেন।

সংগীতের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় কনকচাঁপা। ২০১৮ সালে তিনি প্রথমবার সিরাজগঞ্জ-১ আসনে দলটির মনোনয়ন পান এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ নাসিমের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা পাওয়ার অভিযোগে সে সময় তিনি সংবাদ সম্মেলনও করেছিলেন।

আরও পড়ুন:
এবারেও বিএনপির মনোনয়ন না পেয়ে যা বললেন কনকচাঁপা 
দেশজুড়ে তার কোটি কোটি সন্তান: কনকচাঁপা 

বর্তমানে তিনি সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য এবং জাসাসের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

আবারও হাসপাতালে প্রেম চোপড়া, অস্ত্রোপচারের পর কেমন আছেন অভিনেতা

আবারও হাসপাতালে প্রেম চোপড়া, অস্ত্রোপচারের পর কেমন আছেন অভিনেতা

অস্কারের পর আবার মনোনীত লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, শীর্ষে তার সিনেমা

অস্কারের পর আবার মনোনীত লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, শীর্ষে তার সিনেমা

বিজয় দিবসে বিদেশি দূতরা দেখবেন ‘ওরা ৭ জন’

বিজয় দিবসে বিদেশি দূতরা দেখবেন ‘ওরা ৭ জন’