  2. বিনোদন

অবশেষে চোখ খুললেন লাইফ সাপোর্টে থাকা তিনু করিম

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৮ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
অবশেষে চোখ খুললেন লাইফ সাপোর্টে থাকা তিনু করিম
তিনু করিম

রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন ছোটপর্দার অভিনেতা তিনু করিম। এক সপ্তাহ পর তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকালে চোখ খুলেছেন তিনি। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন অভিনেতার স্ত্রী হুমায়রা নওশিন।

তিনি জানান, চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী লাইফ সাপোর্টে ভর্তি রয়েছেন তিনু। তবে এখনও কত দিন থাকতে হবে, তা নিশ্চিত নয়।

হুমায়রা নওশিন বলেন, ‘সকালে তিনু চোখ খুলেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কিছুটা উন্নতির দিকে। তবে এখান থেকে সুস্থ হতে একটা দীর্ঘ সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন তারা।’

আরও পড়ুন
হার না মানা শিল্পী সিঁথি সাহা
আপেল হওয়া বারণ, জয়া আহসানের

গত ৮ নভেম্বর বরিশালে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনু করিম। সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। একপর্যায়ে তার শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকলে ২৪ নভেম্বর ঢাকায় আনা হয়। এরপর একটি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। মাঝে শারীরিক অবস্থা একটু ভালো হলে তাকে কেবিনে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রক্তচাপ ও সুগার লেভেল কমে জ্ঞান হারান অভিনেতা। এরপর প্রথমে আইসিইউ এবং অবশেষে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় তাকে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ দুই যুগ ধরে পেশাদার অভিনয়শিল্পী হিসেবে কাজ করছেন তিনু করিম। ২০০১ সালে ‘সাক্ষর’ নামের একটি নাটকের মাধ্যমে টিভি পর্দায় তার অভিষেক হয়। ২০১০ সালে ‘অপেক্ষা’ সিনেমার মধ্যদিয়ে বড়পর্দায় নাম লেখান এই অভিনেতা। এরপর ‘রাত জাগা ফুল’, ‘আলতা বানু’সহ অসংখ্য নাটক ও বিজ্ঞাপনে কাজ করেছেন তিনি।

 

এমআই/এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।