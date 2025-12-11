  2. বিনোদন

বিখ্যাত রাশিয়ান উপন্যাসের চরিত্রে জনি ডেপ

প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
জনি ডেপ

রুশ সাহিত্যিক মিখাইল বুলগাকভের বিখ্যাত উপন্যাস ‘দ্য মাস্টার অ্যান্ড মার্গারিটা’। এটি নিয়ে প্রথমবারের মতো ইংরেজি ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে। ছবির প্রযোজক হিসেবে থাকছেন হলিউড তারকা জনি ডেপ। প্রয়োজন হলে তিনি অভিনয়ও করতে পারেন বলে জানা গেছে।

চলচ্চিত্রটি নির্মিত হচ্ছে ডেপের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান আইএন.টু ফিল্মের ব্যানারে। তার সঙ্গে প্রযোজনায় আছেন স্বেতলানা দালি এবং গ্রেস লো। তারা আগে ডেপ অভিনীত ‘জ্যাঁ দ্য বেরি’ ছবিরও নির্বাহী প্রযোজক ছিলেন। ডেপ, স্টিফেন ডিউটার্স এবং স্টিফেন মালিটও প্রযোজনায় যুক্ত হয়েছেন।

সৌদি আরবের রেড সি চলচ্চিত্র উৎসবের বাজারপর্বে এ প্রকল্পের ঘোষণা দেওয়া হয়। সেখানে জনি ডেপ ও প্রযোজকেরা হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সবাইকে চমকে দেন। রেড সি তহবিল ডেপের আগের ছবি ‘জ্যাঁ দ্য বেরি’-তে অর্থায়ন করেছিল। তবে নতুন ছবিতে তাদের সম্পৃক্ততা নেই।

জানা গেছে, উপন্যাসের এই ইংরেজি রূপান্তর আগামী ২০২৬ সালের শেষ দিকে শুটিংয়ে যাবে বলে পরিকল্পনা রয়েছে। এখনো পরিচালক ঠিক হয়নি।

স্বেতলানা দালি ও গ্রেস লো সম্প্রতি রুশ ভাষার একটি চলচ্চিত্র সংস্করণ নিয়ে বিক্রয় সংস্থা লুমিনোসিটি পিকচার্সের সঙ্গে আইনি বিরোধে জড়িয়েছিলেন। তারা দাবি করেন, বুলগাকভের উপন্যাসটির বৈধ একচ্ছত্র অধিকার তাদেরই কাছে রয়েছে। রাশিয়া ও ইউরোপে ছবিটি চললেও যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে এখনো মুক্তি পায়নি।

১৯৬০-এর দশকে মৃত্যুর পর প্রকাশিত বুলগাকভের এই উপন্যাসটিকে বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম ধরা হয়। পরিচালক রোমান পোলানস্কি, ফেদেরিকো ফেলিনি, টেরি গিলিয়াম ও বাজ লুহরম্যানসহ বহু নামী চলচ্চিত্রকার আগেও এটি পর্দায় আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সফল হননি।

এর গল্পটি আবর্তিত হয় ১৯৩০ সালের মস্কোকে ঘিরে। সেখানে শয়তান ও তার কথা বলা বিড়াল এসে দুর্নীতিগ্রস্ত শহরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে গল্প এগোয় ইহুদিয়া প্রদেশে পন্তীয় পিলাতের সময়কার ঘটনাপ্রবাহে। তৃতীয় সুত্রে রয়েছে এক সংগ্রামী লেখক ও তার প্রেমিকা মার্গারিটার কাহিনি। তিনি প্রিয় মানুষটিকে বাঁচাতে কোনো সীমা মানেন না।

পুরো উপন্যাস জুড়ে রয়েছে কল্পনা, ব্যঙ্গ, দার্শনিক গভীরতা এবং শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক অবিনশ্বর প্রতিবাদ।

এছাড়াও জনি ডেপের আরও দুটি সিনেমা আসতে চলেছে। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর জনি ডেপ আবারও বড় বাজেটের চলচ্চিত্রে ফিরছেন। চার্লস ডিকেন্সের ‘আ ক্রিসমাস ক্যারোল’র গা ছমছমে রূপান্তরে এবিনিজার স্ক্রুজ চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। পাশাপাশি পেনেলোপে ক্রুসকে নিয়ে নির্মিত ‘ডে ড্রিঙ্কার’ নামের অ্যাকশনধর্মী থ্রিলারেও থাকছেন জনি। ছবি দুটি ২০২৮ সালে মুক্তি পাবে।

 

