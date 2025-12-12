নিরাপত্তার কারণে আতিফের কনসার্ট বাতিল
জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়কালে নিরাপত্তা শঙ্কার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে কনসার্ট বাতিলের ঘটনা ঘটেছে। গত একমাসে রাজধানী ঢাকায় স্থগিত হয়েছে একের পর এক কনসার্ট। যে কারণে আয়োজকরা সপ্তাহখানেক আগেই জানান যে, নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ১৩ ডিসেম্বরই অনুষ্ঠিত হবে বহুল প্রতীক্ষিত কনসার্ট ‘আতিফ আসলাম অ্যাট মেইন স্টেজ শো’। কিন্তু প্রস্তুতির একেবারে শেষদিকে এসে নিরাপত্তাজনিত কারণে বাতিল হলো এই কনসার্টও।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) রাতে এক ফেসবুক পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় গায়ক আতিফ আসলাম।
কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল রাজধানীর পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে। যেখানে আতিফ ছাড়াও পারফর্মের কথা ছিল ফুয়াদ, নেমেসিসসহ কয়েকজন দেশীয় শিল্পীর।
সামাজিকমাধ্যম ফেসবুকের এক পোস্টে ভক্তদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করে আতিফ লিখেছেন, ‘প্রিয় বাংলাদেশি ভক্তরা, দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে আমরা ১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় নির্ধারিত কনসার্টে পারফর্ম করতে পারছি না। কনসার্টের আয়োজক ও ব্যবস্থাপনা স্থানীয় অনুমোদন, নিরাপত্তা ছাড়পত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক-সংক্রান্ত বিষয়গুলো ঠিকভাবে সমাধান করতে পারেনি-এ কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। আপনাদের সমর্থন ও ভালোবাসার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।’
এই কনসার্টের আয়োজন করেছিল ‘মেইন স্টেইজ ইনক’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। সহ-আয়োজক হিসেবে ছিল ‘স্পিরিট অব জুলাই’। কথা ছিল কনসার্টের লভ্যাংশের ৪০ শতাংশ দেওয়া হবে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনকে, যা ব্যবহার হতো জুলাই আন্দোলনে শহীদ, আহত ও তাঁদের পরিবারের পুনর্বাসনে।
আয়োজক সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) অফিস সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক কোনো অনুমতি মেলেনি। শুক্রবার সরকারি ছুটি, আর শনিবারই কনসার্টের দিন; ফলে এ নিয়ে তৈরি হয় বড় ধরনের জটিলতা। নিরাপত্তা ছাড়পত্র, স্থানীয় অনুমোদন ও গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক ব্যবস্থা নিশ্চিত না হওয়ায় আয়োজকরা কার্যত অসহায় অবস্থায় পড়েন।
এদিকে, দেশজুড়ে একের পর এক কনসার্ট বাতিলের ঘটনায় হতাশা প্রকাশ করেছেন সংগীতশিল্পী ফুয়াদ। বাতিল হওয়া এই কনসার্টে তারও পারফর্মের কথা ছিল।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) রাতে সামাজিকমাধ্যম ফেসবুকের এক পোস্টে এই গায়ক বলেন, ‘আতিফ আসলামের কনসার্ট ক্যানসেল (বাতিল) হওয়ার খবর শুনতে হলো। আমরা ভীষণ এক্সাইটেড ছিলাম আপনাদের সামনে পারফর্ম করার জন্য। গত কয়েকদিন ধরে আমরা ইভেন্ট কোম্পানির সাথে আপডেট নিচ্ছিলাম, আর যা যা আপডেট পেয়েছিলাম-তাতে মনে হচ্ছিল সবকিছু ঠিকই আছে। আমরা সাউন্ড কোম্পানির সাথেও ডাবল-চেক করেছিলাম, সবাইকে বুকিং দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজকে জানলাম সিকিউরিটি কারণে শোটা ক্যানসেল হয়ে গেছে।’
‘পরিস্থিতি কখন স্বাভাবিক হবে’-এই প্রশ্ন রেখে তিনি আরও বলেন, ‘কনসার্ট বারবার ক্যানসেল হওয়ায় মিউজিশিয়ান, সাউন্ড কোম্পানি, ভেন্ডরস, স্পনসর সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এমনকি ফ্যানরাও। আমরা আপনাদের মতোই অপেক্ষা করছি পরিস্থিতি কখন স্বাভাবিক হবে। ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, কারণ আমরাও খুব আপসেট।’
