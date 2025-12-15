বিয়ের আগে স্ত্রীকে ধর্ষণের মামলায় নোবেলের বিরুদ্ধে চার্জশিট

বিয়ের আগে স্ত্রীকে ধর্ষণের মামলায় নোবেলের বিরুদ্ধে চার্জশিট
অপহরণ, ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের অভিযোগে করা মামলায় কণ্ঠশিল্পী মাইনুল আহসান নোবেলের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ।
ডেমরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মুরাদ হোসেন গত ২৯ নভেম্বর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে এ অভিযোগপত্র জমা দেন।
আজ (১৫ ডিসেম্বর) সোমবার গণমাধ্যমে বিষয়টি জানান নারী ও শিশু নির্যাতন দমন প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পরিদর্শক ইলামনি।
ওই ঘটনায় আদালতের অনুমতি নিয়ে গত ২০ জুন কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে অভিযোগকারীর সঙ্গে নোবেলের বিয়ে দেওয়া হয়, এর চার দিন পর নোবেল জামিনে মুক্তি পান।
আদালত সূত্র জানায়, আগামী ২৮ ডিসেম্বর চার্জশিট বা অভিযোগপত্র উপস্থাপনের দিন ধার্য রয়েছে। নোবেল বর্তমানে জামিনে আছেন।
অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, নোবেল বাদীকে বসতঘরে আটকে রেখে ধর্ষণ করেন এবং ঘটনার ভিডিও মোবাইল ফোনে ধারণ করেন। পরে ওই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ও ভয়ভীতি দেখান। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিভিন্ন সময় তিনি বাদীকে শারীরিকভাবে নির্যাতনও করেছেন।
মামলার নথি অনুযায়ী, ২০১৮ সালে মোহাম্মদপুরে থাকাকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইডেন মহিলা কলেজের ওই শিক্ষার্থীর সঙ্গে নোবেলের পরিচয় হয়। গত বছরের ১২ নভেম্বর স্টুডিও দেখানোর কথা বলে তরুণীকে ডেমরার একটি বাসায় নিয়ে যান গায়ক নোবেল। সেখানে তাকে আটকে রাখা হয় এবং তার মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয়। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে নোবেল ২৬ হাজার টাকার ওই ফোনটি ভেঙে ফেলেন বলে অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে।
ঘটনার দিন নোবেলকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করেন। পরে কারামুক্তির শর্ত হিসেবে নোবেল বাদীকে বিয়ে করতে রাজি হন। আদালতের অনুমতি নিয়ে ২০ জুন কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়েতে কাবিন ধার্য করা হয় ১০ লাখ টাকা।
