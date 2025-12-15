দুদিন আগে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ফোন ...
দারুণ ভালোবাসা ও শ্রম দিয়ে বানানো হলো ‘অমীমাংসিত’ নামের সিনেমাটি। ততদিনে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড নিয়ে সিনেমা বানিয়েছেন রাফি। সবার আশা আলোচিত ঘটনাটি পর্দায় দেখার! গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তির জন্য প্রস্তুত ‘অমীমাংসিত’। ঠিক দুদিন আগে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে এলো ফোন। ছবিটি মুক্তি দেওয়া হবে না!
অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অবশেষে অবমুক্ত হলো ‘অমীমাংসিত’, তবে ওয়েবে। সে খবর জানাতেই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। আজ (১৫ ডিসেম্বর) সোমবার সন্ধ্যায় চ্যানেল আইয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ছবির পরিচালক রায়হান রাফি, অভিনয়শিল্পী ইমতিয়াজ বর্ষণ, তানজিকা আমিন, আইস্ক্রিনের প্রজেক্ট ডিরেক্টর রাফায়েল মাহবুব প্রমুখ।
সংবাদ সম্মেলনে রাহয়ান রাফি বলেন, ‘অমীমাংসিত’ আমার হৃদয়ের খুব কাছের একটি ওয়েব ফিল্ম। পুরো টিম ভীষণ প্যাশন নিয়ে সিনেমাটি বানিয়েছি। এরপর মুক্তির জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা। বারবার নানান কারণে সেন্সরে আমাদের সিনেমাটি আটকে দেওয়া হয়েছে। দুই বছর পর অবশেষে মুক্তি পেল।
ছবির গল্প প্রসঙ্গে রাফি বলেন, ‘এই সিনেমার গল্পটি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা কেসের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলবেন না। কারণ, আমরা একক কোনো ঘটনার ওপর নয়, বরং বাংলাদেশের অসংখ্য “অমীমাংসিত” কেসকে সামনে রেখে দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে ছবিটি নির্মাণ করেছি। এই সিনেমার কারণে যদি একটি অমীমাংসিত মামলায়ও সামান্য অগ্রগতি আসে, যদি একজন দর্শকও প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন, সেটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।’
২০২৪ সালের ছবিটি আটকে যাওয়ার ঘটনা স্মরণ করিয়ে রাফি বলেন, ‘সিনেমাটি মুক্তির দুদিন আগে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ফোন আসে। বলা হয়, ছবি মুক্তি দেওয়া যাবে না। আগে সেন্সর বোর্ডের অনুমতি নিতে হবে। ওটিটি কনটেন্ট সেন্সর বোর্ডের অনুমতি নেওয়ার নিয়ম নেই, তারপরও আমরা সেন্সরে জমা দিই।’ পরের ঘটনা সবারই জানা। সেন্সর বোর্ডের আপত্তির কারণে ২০২৪ সালের নির্ধারিত সময়ে মুক্তি পায়নি ছবিটি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর সেন্সরবোর্ড থেকে নাম বদলে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড কার্যক্রম শুরু করলে আপিলের মাধ্যমে ছবিটি মুক্তির অনুমতি পাওয়া যায়।
রাফায়েল মাহবুব বলেন, ‘দুই বছর পর “অমীমাংসিত” মুক্তি পেল, আমরা সবাই অনেক এক্সাইটেড। আমাদের পাশাপাশি দর্শকরাও চাচ্ছিলেন এটি রিলিজ হোক। দর্শকরা প্রতিনিয়ত আমাদের নক দিতেন, কবে রিলিজ হবে জানতে চাইতেন। আশা করব দর্শকরা এখন এটি উপভোগ করবেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের দর্শক আইস্ক্রিন সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে ওয়েব ফিল্মটি উপভোগ করতে পারছেন।’
কেমন লাগছে ছবির অভিনেত্রী তানজিকা আমিনের। তিনি জানালেন, পরিচিত-অপরিচিত সবার একটাই প্রশ্ন ছিল, অমীমাংসিত কবে আসবে? এটা কি রিলিজ হবে নাকি হবে না? বহুবার এ প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে তাকে। ছবির অভিনেতারও একই কথা, ‘সবার একটাই প্রশ্ন ছিল, অমীমাংসিত কবে আসবে? অবশেষে এসে গেল।’
রহস্য, থ্রিলার আর টানটান উত্তেজনায় ভরা ‘অমীমাংসিত’ ইতিমধ্যে মুক্ত হয়েছে আইস্ক্রিনে। সাংবাদিক দম্পতি হত্যাকাণ্ড ঘিরে এই ওয়েব ফিল্মে অভিনয় বর্ষন ও তানজিকা ছাড়াও অভিনয় করেছেন শহীদুল আলম সাচ্চু, মনোজ প্রামাণিক প্রমুখ।
সত্য ঘটনা অবলম্বনে সিনেমা বানিয়ে দর্শক-প্রযোজক উভয় পক্ষের আস্থার পাত্রে পরিণত হয়েছেন তিনি। ‘পোড়ামন ২’, ‘পরণ’, ‘সুড়ঙ্গ’, ‘তুফান’ ছবিগুলোর মতো ‘অমীমাংসিত’ ছবিটিও রাফিকে প্রশংসায় ভাসাবে বলে বিশ্বাস সংশ্লিষ্টদের।
- আরও পড়ুন:
- ‘তাণ্ডব-২’ শুটিং শেষ, রাফি এগোচ্ছেন নতুন ছবি নিয়ে
- একপাশে মা অন্য পাশে নায়িকা, কেক কাটলেন রাফি
এমআই/আরএমডি