আসছে ব্রুনো মার্সের নতুন অ্যালবাম ‘দ্য রোমান্টিক’

বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৪ এএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ব্রুনো মার্স। দীর্ঘ বিরতির পর একক শিল্পী হিসেবে নতুন অ্যালবাম নিয়ে ফিরছেন তিনি। ব্রুনো মার্স ঘোষণা দিয়েছেন, তার চতুর্থ একক অ্যালবাম ‘দ্য রোমান্টিক’ মুক্তি পাবে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি।

এর আগে ৯ জানুয়ারি থেকেই অ্যালবামের গান প্রকাশ শুরু করবেন তিনি।

বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ব্রুনো মার্স অ্যালবামটির মুক্তির তারিখ নিশ্চিত করেন। একইসঙ্গে জানান, শুক্রবার থেকেই শ্রোতারা নতুন গানের স্বাদ পেতে শুরু করবেন।

‘দ্য রোমান্টিক’ হবে ব্রুনো মার্সের প্রথম একক অ্যালবাম। এটি আসছে ২০১৬ সালের ‘টুয়েন্টি ফোর কে ম্যাজিক’ প্রকাশের প্রায় এক দশক পর। ওই অ্যালবামটি মুক্তির সময় বিলবোর্ডের জনপ্রিয় অ্যালবাম তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে পৌঁছেছিল। একই বছর তার সুপারহিট গান ‘আপটাউন ফাঙ্ক’-এর জন্য তিনি গ্র্যামি পুরস্কারে বছরের সেরা রেকর্ড এবং সেরা পপ যুগল বা দলীয় পরিবেশনার পুরস্কার জিতে নেন।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) ব্রুনো মার্স জানান, নতুন অ্যালবামের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। পরদিন তিনি অ্যালবামের প্রচ্ছদও প্রকাশ করেন। সাদা-কালো আঁকায় তৈরি সেই ছবিতে দেখা যায়, চুলে বাঁধা ব্যান্ডানা পরা ব্রুনো মার্সকে। ছবির চারপাশে গোলাপের নকশা, যা অ্যালবামের নামের সঙ্গে রোমান্টিক আবহকে আরও জোরালো করেছে।

যদিও দীর্ঘদিন একক গান প্রকাশ করেননি, তবু সংগীতজগৎ থেকে তিনি কখনোই দূরে ছিলেন না। ২০২৫ সালে লেডি গাগার সঙ্গে তার দ্বৈত গান ‘ডাই উইথ আ স্মাইল’ স্পটিফাইয়ে সবচেয়ে দ্রুত একশ কোটিবার শোনা গানের রেকর্ড গড়ে। একই সঙ্গে গানটি টানা পাঁচ সপ্তাহ বিলবোর্ডের জনপ্রিয় গানের তালিকার শীর্ষে ছিল।

এছাড়া ব্ল্যাকপিংকের সদস্য রোজের সঙ্গে তার যৌথ গান ‘এপিটি’ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। অসংখ্য রিলে ব্যবহৃত হয়ে গানটি দ্রুতই আলোচনায় আসে এবং বিলবোর্ডের শীর্ষ গানের তালিকায় তৃতীয় স্থানে পৌঁছায়। গানটি আগামী মাসের গ্র্যামি পুরস্কারে বছরের সেরা রেকর্ড, বছরের সেরা গান এবং সেরা পপ যুগল বা দলীয় পরিবেশনা বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে।

সব মিলিয়ে, প্রায় এক দশক পর ব্রুনো মার্সের একক অ্যালবাম নিয়ে সংগীতপ্রেমীদের উত্তেজনা এখন তুঙ্গে।

 

