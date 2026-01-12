নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন ছিল না, তবুও রানির বলিউড জয়

নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন ছিল না, তবুও রানির বলিউড জয়
প্রথম দিনের শুটিংয়ে পা রেখেই তিনি বুঝতে পারেননি, এই ইন্ডাস্ট্রিতেই কেটে যাবে জীবনের তিনটি দশক। নায়িকা হওয়ার কোনো স্বপ্নও নাকি দেখেননি তিনি। তবু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বলিউডে নিজের জায়গা পোক্ত করেছেন রানি মুখোপাধ্যায়। অভিনয়জীবনের ৩০ বছর পূর্তিতে অতীতের স্মৃতিতে ফিরে গিয়ে নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী।
১৯৯৭ সালে মুক্তি পায় রানির প্রথম হিন্দি ছবি ‘রাজা কী আয়েগী বারাত’। এর আগেই, ১৯৯৬ সালে একটি বাংলা ছবির মাধ্যমে রুপালি পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। সেই শুরুর দিনগুলোর কথা মনে করে রানি বলেন, ‘প্রথম ছবিতেই বুঝে গিয়েছিলাম, অভিনয় শুধু গ্ল্যামারের নয়। এর গভীরতা অনেক বেশি। আজও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে মনে হয় এই বুঝি প্রথম শট দিচ্ছি। এখনো ভয় কাজ করে।’
তিন দশকের এই সফরে নানা ঘরানার অসংখ্য ছবিতে নিজেকে ভেঙে গড়েছেন রানি। তার কথায়, ‘এই স্বপ্ন আমি কখনো দেখিনি। বরং এই স্বপ্নই আমাকে খুঁজে নিয়েছে। এত বছর পরেও এই ভালবাসা আরও গভীর হয়েছে। কোনও কাজ মন দিয়ে ভালোবাসলে বোঝাই যায় না কখন সময় কেটে যায়। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই নিজেকে সবচেয়ে জীবন্ত মনে হয়।’
নতুন বছরেই আবার বড়পর্দায় নিজের জনপ্রিয় চরিত্র শিবানী শিবাজী রায় হয়ে ফিরছেন রানি। বহুল প্রতীক্ষিত ‘মর্দানী ৩’ ছবিতে তাকে দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন দর্শক। আগামী ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি। তিন দশকের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফের একবার শক্তিশালী চরিত্রে রানি মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যাবর্তন ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে উত্তেজনা।
