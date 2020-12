মিথিলাকে নিয়ে সুন্দরবনে সৃজিত

দুই বাংলার জনপ্রিয় দম্পতি হিসেবে সমাদৃত কলকাতার চলচ্চিত্র নির্মাতা সৃজিত মুখোপাধ্যায় ও বাংলাদেশের অভিনেত্রী রাফিয়াথ রশিদ মিথিলা। দুজনে মিলে পেতেছেন সুখের সংসার। তাদের নিয়ে ভক্তদের আগ্রহ তুঙ্গে থাকে সবসময়ই।

দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল তাদের দাম্পত্যের। প্রথম বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করতে স্ত্রী মিথিলাকে নিয়ে সুন্দরবনে পাড়ি দিয়েছেন সৃজিত। সঙ্গে রয়েছে আদরের ছোট্ট আইরা।

আজ রোববার ৬ ডিসেম্বর সৃজিত-মিথিলার বিয়ের প্রথম বছর পূর্ণ হলো। তারই উদযাপনে সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েছেন এ দম্পতি। নৌকায় করে সুন্দরবন ঘুরে দেখার এক টুকরো মুহূর্ত নিজেই টুইটারে পোস্ট করেছেন পরিচালক সৃজিত। লিখেছেন, ‘Days and nights in the forest’।

আরও বেশ কিছু ছবিতে দেখা গেল সুন্দরবনে একান্তে সময় কাটাচ্ছেন সৃজিত-মিথিলা। ঘুরে ঘুরে তারা উপভোগ করছেন পৃথিবীর বিস্ময় সুন্দরবনের সৌন্দর্য।

কয়েকদিন আগে শীতের মিঠে রোদ্দুর মেখে ছোট্ট আইরা আর স্ত্রী মিথিলাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েছিলেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। সেই ছবি উঠে এসেছিল সৃজিত-মিথিলার সোশাল মিডিয়ার পাতায়।

এদিকে সৃজিত মুখার্জি পরিচালিত দুটি সিনেমা রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায়। একটি হলো ফেলুদা সিরিজের অন্যটি কাকাবাবু সিরিজ।



