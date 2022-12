আফগানিস্তানের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী কামার গুলা মারা গেছেন

আফগানিস্তানের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী কামার গুলা আর নেই। তিনি ১০ ডিসেম্বর ৭২ বছর বয়সে কানাডার টরেন্টার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসি, পাকিস্তানের ডন পত্রিকাসহ বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

‘মেলোডি কুইন’ খ্যাত এ কণ্ঠশিল্পী পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে সংগীতচর্চা করেছেন। পশতু ভাষার সংগীতে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান উভয় দেশেই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার লাভ করেছিলেন।



প্রবীণ পাকিস্তানি টিভি অভিনেতা জামাল শাহ টুইটারে গুলাকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি তার টুইটে লেখেন, শান্তিতে থাকুন মরমান কামার গুলা। আপনি কয়েক দশক ধরে পশতু সংগীতের পরিসর, গভীরতা এবং সৌন্দর্য সংগীতপিপাসুদের মাঝে তুলে ধরেছেন, যা চিরকাল আমাদের মনে থাকবে।

