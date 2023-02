‘পাঠান’ সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করা হিন্দি সিনেমা: যশরাজ ফিল্ম

বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের ‘পাঠান’ সিনেমা গত ২৫ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে। তিনি এই সিনেমা দিয়ে দীর্ঘ ৪ বছর পর পর্দায় ফিরেছেন। ‘জিরো’ সিনেমার ব্যর্থতার পর রূপালি পর্দা থেকে কিছুটা দূরে ছিলেন শাহরুখ। স্বাভাবিকভাবেই বলিউড বাদশার অনুরাগীরা নতুন সিনেমাকে কেন্দ্র করে প্রতীক্ষায় ছিলেন।

‘পাঠান’ সিনেমা ঘিরে শাহরুখ ভক্তদের উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসের প্রভাব পড়েছে বক্স অফিসে। তাই মুক্তি পাওয়া মাত্রই বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে ‘পাঠান’।

আরও পড়ুন: মুক্তির ১০ দিনে শাহরুখের ‘পাঠান’ কত আয় করেছে?

শুধু ভারতে নয়, বিশ্বজুড়ে ‘পাঠান’ ঝড় চলছে। সম্প্রতি যশরাজ ফিল্মসের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সিনেমার বিশ্বজোড়া বক্স অফিস কালেকশন শেয়ার করা হয়েছে। যা থেকে জানা যাচ্ছে, শিগগির এই সিনেমা ৯০০ কোটি রুপি ব্যবসা করবে।

সম্প্রতি নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে ‘পাঠান, সিনেমা বক্স অফিস কালেকশন পোস্ট করেছে যশরাজ ফিল্মস। ১৬ দিনে এই সিনেমা বিশ্বজুড়ে কত ব্যবসা করেছে, তা জানানো হয়েছে। যশরাজ ফিল্মসের পোস্ট থেকেই জানা যাচ্ছে, ১৬ দিনে ‘পাঠান’ বিশ্বজুড়ে ব্যবসা করেছে ৮৭৭ কোটি রুপি। তাদের পোস্ট অনুযায়ী, চলচ্চিত্রের জগতে ‘পাঠান’ সিনেমাই সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করা হিন্দি সিনেমা। শুধু হিন্দিতেই নয়, এই সিনেমা তামিল ও তেলেগু ভাষাতেও মুক্তি পেয়েছে।

আরও পড়ুন: ‘পাঠান’ বয়কটকারীদের ওপর চটেছেন প্রকাশ রাজ

উল্লেখ্য, ‘পাঠান’ সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মতো কোনো সিনেমা সহসা মুক্তি পাচ্ছে না বলিউডে। সম্প্রতি যশরাজ ফিল্মসের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সিনেমার বিশ্বজোড়া বক্স অফিস কালেকশন শেয়ার করা হয়েছে।

#Pathaan continues its VICTORIOUS MARCH on weekdays… Will collect ₹ 91 cr [+/-] in *Week 2*, which is an EXTRAORDINARY number… [Week 2] Fri 13.50 cr, Sat 22.50 cr, Sun 27.50 cr, Mon 8.25 cr, Tue 7.50 cr, Wed 6.50 cr. Total: ₹ 436.75 cr. #Hindi. #India biz. pic.twitter.com/cQDFTH8Upr