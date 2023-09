শর্মিলা ঠাকুর-ঋতুপর্ণা একসঙ্গে প্রথমবার সিনেমায় আসছেন

শর্মিলা ঠাকুর ১৪ বছর পর বাংলা সিনেমায় ফিরছেন। পরিচালক সুমন ঘোষের ‘পুরাতন’ সিনেমায় দেখা যাবে। এ সিনেমায় মা ও মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন শর্মিলা ঠাকুর ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

এ সিনেমার মাধ্যমে শর্মিলা ঠাকুর-ঋতুপর্ণা প্রথমবারের মতো সিনেমায় আসছেন। এ সিনেমায় শর্মিলা ঠাকুরের জামাই অর্থাৎ ঋতুপর্ণার স্বামীর চরিত্রে দেখা মিলবে ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তর।

এরই মধ্য়ে সিনেমার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে গেছে। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত নিজের ইন্সটাগ্রাম প্রোফাইলে ছবিও শেয়ার করেছেন। জানা যাচ্ছে, ‘পুরাতন’ সিনেমার সংগীত পরিচালনায় দায়িত্বে থাকবেন দেবজ্যোতি মিশ্র।

চলতি বছরের ৮ ডিসেম্বর শর্মিলা ঠাকুরের জন্মদিনেই শুরু হতে পারে এ সিনেমার শুটিং। কলকাতা ছাড়াও আরও বেশকিছু জায়গায় এ সিনেমার শুটিং করা হবে।

