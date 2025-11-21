নেপালে পুরস্কার নিতে যাচ্ছেন দৌড়বিদ নাহিদ

নেপালে পুরস্কার নিতে যাচ্ছেন দৌড়বিদ নাহিদ
বাংলাদেশের তরুণ রানার ও ব্যাংক কর্মকর্তা নাহিদুল ইসলাম নাহিদ। তিনি ২২ নভেম্বর অংশ নিতে যাচ্ছেন নেপাল ম্যারাথনে। দৌড়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি, ফিটনেস, সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া এবং দৌড়কে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি ধারাবাহিক কাজ করে যাচ্ছেন। তারই স্বীকৃতি হিসেবে পাচ্ছেন ‘নেপাল এক্সিলেন্স ইন্টারন্যাশনাল আওয়ার্ড’। দেশের জন্য এটি অনন্য গৌরব।
নাহিদের এই আন্তর্জাতিক যাত্রা শুরু হয় থাইল্যান্ডে। তিনি বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যাংকক ম্যারাথন সফলভাবে শেষ করেছেন। অসংখ্য দেশের পেশাদার দৌড়বিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দৌড়ে শুধু যোগ্যতার প্রমাণই দেননি, তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের লাল-সবুজের মানও। ব্যাংকক ম্যারাথন শেষে তিনি এখন নেপালের পথে আরও বড় স্বপ্ন নিয়ে, আরও বড় দায়িত্বের অভিমুখে।
নাহিদ দীর্ঘদিন ধরে দেশে দৌড়কে একটি ইতিবাচক জীবনধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কাজ করছেন। নিয়মিত দৌড়ের উপকারিতা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, মানসিক সুস্থতা বিষয়ে গড়ে তুলেছেন সক্রিয় পাঠক ও অনুসারী সমাজ। নতুন প্রজন্মকে দৌড়ের প্রতি অনুপ্রাণিত করতে আয়োজন করেছেন নানা সচেতনতামূলক কার্যক্রম। শেয়ার করেছেন নিজের অভিজ্ঞতা, অনুপ্রেরণার গল্প ও প্রস্তুতির কৌশল।
আরও পড়ুন
‘এমএ পাস চাওয়ালা’র সাফল্যের গল্প বললেন সহিদুল
যে হাটে সংসারের গল্প বিক্রি হয় রঙিন পসরা সাজিয়ে
নাহিদুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ‘আমি কখনো ভাবিনি দৌড় আমাকে এভাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়ে যাবে। এই সম্মান শুধু আমার নয়, বাংলাদেশের সেইসব সাধারণ মানুষের; যারা প্রতিদিন সকালে উঠে দৌড়ান, হাঁটেন, সচেতনভাবে বাঁচতে চান।’
তিনি বলেন, ‘ব্যাংকক ম্যারাথনের অভিজ্ঞতা আমাকে আরও শক্তি দিয়েছে। নেপালে গিয়ে এই পুরস্কার গ্রহণের পাশাপাশি স্থানীয় দৌড়বিদদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবো এবং নেপালগঞ্জের ম্যারাথনেও অংশ নেবো।’
২২ নভেম্বর নেপাল ম্যারাথনে দেশের পতাকা হাতে দৌড়াবেন তিনি। প্রতিযোগিতা শেষে যে আন্তর্জাতিক সম্মাননা তিনি গ্রহণ করবেন, তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের দৌড় সম্প্রদায়, ফিটনেস অনুরাগী এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য বিরল প্রেরণার মুহূর্ত হয়ে থাকবে।
বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে দৌড়ে নতুন ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন নাহিদ। নেপালে তার সফলতা দেশের মানুষের গর্বকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে।
এসইউ/জিকেএস