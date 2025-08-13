শুধু বাচ্চারা নয়, চীনে বড়রাও চুষনি চুষছেন

শুধু বাচ্চারা নয়, চীনে বড়রাও চুষনি চুষছেন
চীনে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিশেষভাবে তৈরি চুষনি। দাবি করা হচ্ছে, এটি উদ্বেগ কমাতে ও ভালো ঘুমের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। তবে এই চুষনির সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চিকিৎসকরা।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যম দ্য কভাভের তথ্যমতে, কিছু অনলাইন স্টোর মাসে ২ হাজারেরও বেশি এমন পণ্য বিক্রি করছে। এর নিপল স্বচ্ছ ও ঢাকনা বিভিন্ন রঙের। শিশুদের চুষনির তুলনায় আকারে বড় এই বস্তুর দাম ১০ থেকে ৫০০ ইউয়ান (প্রায় ১.৪ থেকে ৭০ মার্কিন ডলার) পর্যন্ত।
বিক্রেতারা দাবি করছেন, এটি মানসিক চাপ কমাতে, ভালো ঘুম আনতে, ধূমপান ছাড়তে ও সঠিকভাবে শ্বাস নিতে সহায়তা করে।
ব্যবহারকারীদের একজন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, নরম ও আরামদায়ক এই চুষনি চুষতে ভালো লাগে ও শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় না। আরেকজনের মতে, এটি আমাকে ধূমপান ছাড়তে ‘অসাধারণ’ সহায়তা করেছে। এটি মানসিক স্বস্তি দেয় ও অস্থিরতা কমায়। তৃতীয় এক ব্যবহারকারী দাবি করেন, কাজের চাপের সময় ডামি ব্যবহার করলে শৈশবের নিরাপত্তার অনুভূতিতে ফিরে যাই।
তবে চীনা দন্ত বিশেষজ্ঞ তাং চাওমিন সতর্ক করে বলেন, বিক্রেতারা মুখগহ্বরের ক্ষতির ঝুঁকিকে আড়াল করছেন। তার মতে, এই চুষনি দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলে চোয়াল পুরোপুরি খোলার ক্ষমতা সীমিত হতে পারে ও চিবানোর সময় ব্যথা হতে পারে।
তিনি আরও বলেন, প্রতিদিন তিন ঘণ্টার বেশি ব্যবহারে এক বছরের মধ্যেই ব্যবহারকারীর দাঁতের অবস্থান বদলে যেতে পারে। তাছাড়া ঘুমের সময় চুষনির অংশ শ্বাসনালিতে ঢুকে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
চীনা মনোবিজ্ঞানী ঝাং মো মনে করেন, যারা এ ধরনের পণ্য ব্যবহার করছেন, তাদের আবেগীয় চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। তার মতে, নিজেকে শিশু ভাবাটা সমাধান হতে পারে না।
এদিকে, এই পণ্য ঘিরে চীনের মূল ভূখণ্ডে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। কেবল একটি প্ল্যাটফর্মেই এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও দেখা হয়েছে ৬ কোটি বার। সেখানে এক নেটিজেন মন্তব্য করেন, পৃথিবী এতটাই বদলে গেছে যে বড়রাও এখন চুষনি ব্যবহার করছেন। আরেকজন লিখেছেন, বোকামির একটা সীমা থাকা উচিত।
সূত্র: দ্য সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট
এসএএইচ