সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে জয়সওয়াল
ব্যর্থতা ঢাকতে পাকিস্তানি নেতারা ভারতবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে
পাকিস্তানের নেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতবিরোধী মনোভাব উসকে দিয়ে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা আড়াল করার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ।
জয়সওয়াল সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে বলেন, পাকিস্তানি নেতৃত্বের সুপরিচিত কৌশল হলো বারবার ভারতবিরোধী বক্তব্য উত্থাপন করে নিজেদের ব্যর্থতা ঢেকে রাখা।
সম্প্রতি পাকিস্তানি নেতাদের মন্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ও ও ঘৃণাপূর্ণ মন্তব্যের ধারাবাহিক ধারা চালিয়ে যাচ্ছে ইসলামাবাদ।
তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, পাকিস্তানকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তাদের বক্তব্য সংযত রাখতে, কারণ যেকোনো দুঃসাহসিক পদক্ষেপের কষ্টদায়ক পরিণতি হবে—যেমনটি সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে।
