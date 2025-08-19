  2. আন্তর্জাতিক

ট্রাম্পকে কী উপহার দিলেন জেলেনস্কি?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
ট্রাম্পকে কী উপহার দিলেন জেলেনস্কি?
ওভাল অফিসে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভলোদিমির জেলেনস্কি/ ছবি: এক্স@জেলেনস্কি

ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউজ সফরের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একটি বিশেষ উপহার দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। উপহারটি ছিল একটি গলফ ক্লাব, যা একজন আহত ইউক্রেনীয় সৈন্য তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গলফ ক্লাবটির মালিক ছিলেন কস্তিয়ানতিন কার্তাভৎসেভ নামে এক জুনিয়র সার্জেন্ট। রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার হামলার প্রথম দিকেই তিনি পা হারান। এরপর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গলফ খেলা তার জীবনের অংশ হয়ে ওঠে। ট্রাম্পকে উপহার দেওয়ার সময় জেলেনস্কি এ কথাই উল্লেখ করেন।

জেলেনস্কি এ সময় ট্রাম্পকে একটি ভিডিও দেখান। তাতে কার্তাভৎসেভ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে আবেদন করেন, তিনি যেন ন্যায়সংগত ও স্থায়ী শান্তির মাধ্যমে ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তিতে সহায়তা করেন।

আরও পড়ুন>>

ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টের কার্যালয় জানায়, ট্রাম্প উপহার গ্রহণ করে আহত ওই ইউক্রেনীয় সেনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি ভিডিওবার্তাও রেকর্ড করেন। পাশাপাশি তিনি জেলেনস্কিকে প্রতীকীভাবে হোয়াইট হাউজের ‘চাবি’ উপহার দেন।

এই সৌহার্দ্যমূলক উপহার বিনিময়কে দুই নেতার সম্পর্কের নতুন মাত্রা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর আগে জেলেনস্কির ওয়াশিংটন সফরে ট্রাম্প ও মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স প্রকাশ্যে তাঁকে ‘অকৃতজ্ঞ’ ও ‘অশ্রদ্ধাশীল’ বলে সমালোচনা করেছিলেন।

তবে সোমবারের বৈঠকে এক ভিন্ন আবহ তৈরি হয়। পোশাক প্রসঙ্গ নিয়েও দুই নেতার মধ্যে রসিকতা হয়। জেলেনস্কি কালো ফিল্ড জ্যাকেট, কালো শার্ট ও কালো প্যান্টে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি পোশাক পাল্টেছি, কিন্তু আপনারা আগের মতো একই স্যুটেই আছেন।’

সূত্র: সিএনএন
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।