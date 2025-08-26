বতসোয়ানায় ওষুধের ভয়াবহ সংকট, জরুরি স্বাস্থ্য অবস্থা ঘোষণা

বতসোয়ানায় ওষুধের ভয়াবহ সংকট, জরুরি স্বাস্থ্য অবস্থা ঘোষণা
ভয়াবহ ওষুধ সংকটে পড়ায় জরুরি জনস্বাস্থ্য অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানায়। সোমবার (২৫ আগস্ট) এ ঘোষণা দিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট দুমা বোকো জানিয়েছেন, সরকারের অর্থভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাওয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় জাতীয় পর্যায়ের চিকিৎসা সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।
এর আগে বতসোয়ানার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সতর্ক করেছিল, প্রায় ৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার বেসরকারি হাসপাতাল ও সরবরাহকারীদের কাছে বকেয়া থাকায় চিকিৎসা ব্যবস্থা ‘ভীষণ চাপের মধ্যে’ আছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যানসার, ডায়াবেটিস, যক্ষ্মা, হাঁপানি, মানসিক রোগ, যৌন স্বাস্থ্যসহ নানা রোগের ওষুধের সংকট তৈরি হয়েছে। এমনকি ব্যান্ডেজ, সেলাইয়ের সুতা পর্যন্ত ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এর ফলে সব ধরনের অ-জরুরি অস্ত্রোপচার স্থগিত রাখা হয়েছে।
টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে বলেন প্রেসিডেন্ট বোকো বলেন, সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরসের মাধ্যমে পরিচালিত আমাদের চিকিৎসা সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এতে সারাদেশে স্বাস্থ্যসামগ্রী সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এ সংকট সামাল দিতে অর্থ মন্ত্রণালয় ২৫ কোটি পুলা (১৮ দশমিক ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) জরুরি বরাদ্দ অনুমোদন করেছে।
প্রেসিডেন্ট জানান, সেনাবাহিনী এখন থেকে জরুরি ওষুধ বিতরণ কার্যক্রম দেখভাল করবে ও রাজধানী গ্যাবোরোন থেকে প্রথম চালান এরই মধ্যে পাঠানো হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ এলাকায় এ সরবরাহে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
তিনি আরও জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে ওষুধের দাম পাঁচ থেকে দশগুণ বেশি হয়ে গেছে। এ অর্থনৈতিক অবস্থায় এটি একেবারেই উপযুক্ত নয়।
সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক হীরার বাজারে মন্দার প্রভাব। মাত্র আড়াই মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশ বতসোয়ানা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ হীরা উৎপাদনকারী। স্বাধীনতার পরপরই আবিষ্কৃত বিশাল হীরার মজুদ দেশটির বৈদেশিক আয়ের ৮০ শতাংশ জোগায়। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিক্রি কমে যাওয়ায় অর্থকষ্টে পড়া সরকার গত মাসে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের কেনাকাটা স্থগিত করে।
এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা বাতিল হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়েছে। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের আগে দেশটির এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসূচির এক-তৃতীয়াংশ অর্থায়ন করত যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া আন্তর্জাতিক তহবিলের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা মোকাবিলায় ১ কোটি ২০ লাখ ডলার সহায়তা পেতো বতসোয়ানা।
জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) সতর্ক করে বলেছে, বতসোয়ানার গভীরতর চিকিৎসা সংকট মোকাবিলায় এখনই ‘জরুরি পদক্ষেপ’ নেওয়া দরকার। সংস্থাটির হিসাবে, নামিবিয়া সীমান্তবর্তী পশ্চিমাঞ্চলের একটি জেলায় প্রতি পাঁচজন শিশুর মধ্যে একজন অপুষ্টিতে ভুগছে।
সূত্র: আল জাজিরা
