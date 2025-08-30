  2. আন্তর্জাতিক

পশ্চিমবঙ্গে পিকআপ ভ্যান উল্টে হতাহত ৭

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:৪১ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
পশ্চিমবঙ্গে পিকআপ ভ্যান উল্টে হতাহত ৭

সাত সকালেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী হলো পশ্চিমবঙ্গ। এতে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও ছয়জন। শনিবার সকালে (২৯ আগষ্ট) রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃত যুবকের নাম শামীম মন্ডল, বয়স ২১ বছর।

জানা গেছে, শনিবার সকালে একটি পিকআপ ভ্যানে করে একদল শ্রমিক কাজে যাচ্ছিলেন। সে সময় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে নব নির্মিত কুবাই ব্রিজে ওঠার মুখে পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।

পিকআপ ভ্যানের গতি এতটাই ছিল যে উল্টে যাওয়ার সময় এতে বিকট শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা শামীমকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা দেন। অন্যদিকে ছয়জনের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, দ্রুতগতির কারণেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় পিকআপ ভ্যানটি।

বেশ কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, হঠাৎ করে বিকট শব্দ পেয়ে গিয়ে দেখি বেশ কয়েকজন ব্রিজে পড়ে আছেন। তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর। আমরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেই। পুলিশ এসে তাদের তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এই ঘটনার পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা। তিনি জানিয়েছেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। শ্রমিকরা চন্দ্রকোনা থেকে পিকআপ ভ্যানে চেপে কাজে যাচ্ছিলেন। তখনই এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ সব ঘটনা তদন্ত করে দেখছে।

ডিডি/টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।