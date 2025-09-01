বিমান হামলা চালিয়ে হামাসের মুখপাত্রকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের

বিমান হামলা চালিয়ে হামাসের মুখপাত্রকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা চালিয়ে হামাসের সামরিক শাখার মুখপাত্র আবু উবাইদাকে হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল। তবে হামাস এখনো বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) এই তথ্য জানায় ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
ইসরায়েল জানিয়েছে, গাজার রাজধানী গাজা সিটিতে শনিবারের (৩০ আগস্ট) বিমান হামলায় হামাসের সামরিক শাখার মুখপাত্র আবু উবাইদা নিহত হন। সফল এই অভিযানের জন্য ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ এক্সে দেওয়া পোস্টে প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) ও গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেতকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
তবে হামাস এখনো উবাইদার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেনি। অবশ্য তারা জানিয়েছিল, একটি আবাসিক ভবনে ইসরায়েলি হামলায় বহু সাধারণ নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছেন।
স্থানীয় সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, ঘনবসতিপূর্ণ আল-রিমাল এলাকায় ওই হামলায় অন্তত সাতজন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শিশুরাও রয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী কাৎজ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, গাজায় চলমান অভিযানের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু উবাইদার‘অপরাধী সহযোগীদেরও’ লক্ষ্য করা হবে। এটি মূলত সম্প্রতি অনুমোদিত গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনারই অংশ।
আবু উবাইদা ছিলেন হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জুদ্দিন আল-কাসসাম ব্রিগেডের অল্প কয়েকজন শীর্ষ নেতার একজন, যারা ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণে হামলার আগের দিক থেকেই এখনো সক্রিয় ছিলেন।
শনিবারের হামলায় ছয়তলা একটি ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় একসঙ্গে পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে। হামলার লক্ষ্য ছিল একটি ফ্ল্যাট। এটি মূলত দাঁতের চিকিৎসকের চেম্বার হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলার পর লাখ লাখ ডলার সমমূল্যের টাকা উড়তে দেখা যায়। এর একটি বড় অংশ স্থানীয়রা নিয়ে গেলেও পরে হামাস তা উদ্ধার করে।
গত কয়েক বছরে আবু উবাইদা হামাসের সামরিক শাখার হয়ে বহুবার ইসরায়েলবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। সবসময় মুখে ফিলিস্তিনি কাপড়ে ঢাকা এই প্রতিরোধ যোদ্ধা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে হামাস সমর্থকদের কাছে এক প্রতীকী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।
ধারণা করা হয়, বয়স প্রায় ৪০ বছরের কাছাকাছি এই নেতা গত শুক্রবার দেওয়া এক ভাষণে শেষবারের মতো বক্তব্য রেখেছিলেন। সেখানে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ইসরায়েলি বন্দিদের পরিণতি হবে হামাস যোদ্ধাদের মতোই।
এসময় গাজা সিটিতে ইসরায়েলের পরিকল্পিত আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি।
সূত্র: বিবিসি
এসএএইচ