নেপালে পলাতক হাজার হাজার কয়েদি, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

নেপালে পলাতক হাজার হাজার কয়েদি, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ
নেপালে বিক্ষোভের সময় কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া কয়েদিদের মধ্যে প্রায় ২০০ জনকে পুনরায় গ্রেফতার করেছে নেপালি সেনাবাহিনী। তবে এখনো পলাতক রয়েছে হাজার হাজার।
নেপাল পুলিশের বরাতে জানা গেছে, দেশব্যাপী চলমান বিশৃঙ্খলার সুযোগে প্রায় ১৩ হাজার ৫০০ কয়েদি বিভিন্ন কারাগার থেকে পালিয়ে যায়। এ অবস্থায় নিরাপত্তা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় চরম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে।
নেপালি সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজবিরাজ শহরের একটি কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া ১৯২ জন কয়েদিকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়েছে।
অপরদিকে, রাজধানী কাঠমান্ডুর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত রামেচাপ জেলার একটি কারাগারে কয়েদিদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় সেনাবাহিনী গুলি চালায়। এতে ১২ জন আহত ও ২ জন নিহত হয় বলে জানানো হয়েছে।
ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী জানায়, সীমান্ত পেরিয়ে বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে পালানোর চেষ্টা করা বেশ কয়েকজন কয়েদিকে আটক করা হয়েছে এবং পরে তাদের নেপালি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
ভারতীয় এক সীমান্ত কর্মকর্তা বলেন, আমরা নেপালের একাধিক কারাগার থেকে পালানো কমপক্ষে ৬০ জন কয়েদিকে আটক করে ফেরত পাঠিয়েছি।
এদিকে, নেপালি সেনাবাহিনী জানিয়েছে চলমান বিদ্রোহের সময় লুট হওয়া প্রায় ১০০টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। আন্দোলনের সময় বিক্ষোভকারীদের হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দেখা গিয়েছিল বলে জানা যায়।
সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমন করতে গিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে কমপক্ষে ১৯ জন নিহত হয়। এর পরপরই সংসদ ভবন, সরকারি দপ্তর, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বাণিজ্যিক ভবন এবং কাঠমান্ডুর একটি হিলটন হোটেল জ্বালিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা।
নেপালের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতি বলে মনে করা হচ্ছে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম