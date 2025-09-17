  2. আন্তর্জাতিক

পাকিস্তানে পুলিশ স্টেশনে হামলায় বেশ কয়েকজন হতাহত

প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানের পুলিশ/ ফাইল ছবি: এএফপি

পাকিস্তানে পুলিশ স্টেশনে হামলায় বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাতে বেলুচিস্তানের শেরানি জেলায় এই ঘটনা ঘটে।

শেরানির ডেপুটি কমিশনার হাজরাত ওয়ালি কাকার জানিয়েছেন, এদিন সশস্ত্র অজ্ঞাত হামলাকারীরা দুটি পুলিশ স্টেশন ও একটি লেভিস স্টেশনে হামলা চালায়। এতে এক পুলিশ সদস্য নিহত ও দুই লেভিস সদস্য আহত হয়েছেন।

তিনি বলেন, পুলিশ ও লেভিস সদস্যরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে টানা তিনঘণ্টা গুলি বিনিময় হয়। এতে বড় ধরনের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হলেও এক পুলিশ সদস্য নিহত এবং দুই লেভিস সদস্য আহত হন। এছাড়া আরও এক লেভিস সদস্য নিখোঁজ রয়েছেন।

নিহত পুলিশ সদস্যের নাম আফতাব-উর-রহমান এবং আহত দুজন হলেন কালু খান ও আব্দুল ওয়াহিদ। তাদের কুয়েটার ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে।

ডিসি জানান, হামলাকারীরা রকেট লঞ্চার, স্নাইপার ও বিস্ফোরক ব্যবহার করে স্টেশনগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে দেয়। এছাড়া একটি লেভিসের গাড়ি এবং প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (পিডিএমএ) ত্রাণ সামগ্রী বহনকারী একটি গাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয়।

হামলার পর এলাকাজুড়ে সশস্ত্র হামলাকারীদের খোঁজে অভিযান চলছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বেলুচিস্তানে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা বেড়েছে। গত আগস্টে মাসতুং জেলায় এক সিনিয়র কর্মকর্তাসহ তিন নিরাপত্তা সদস্য নিহত হন। চলতি মাসের শুরুর দিকে কোয়েটায় বিএনপি-মেঙ্গলের এক সমাবেশে বিস্ফোরণে অন্তত পাঁচজন নিহত ও উনত্রিশজন আহত হন। জুলাই মাসে মাসতুংয়েই এক ডিএসপি ও এক কনস্টেবল গুলিতে নিহত হন।

সূত্র: ডন
