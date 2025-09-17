  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৯ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জের পাহাড়, সামলাতে পারবেন কার্কি?
নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জের পাহাড় তৈরি হয়েছে। দেশ-বিদেশের বিশাল এই চাপ কি সামলাতে পারবেন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি? দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই এমন প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে তাকে।

৯ সেপ্টেম্বর রাতে নেপালের প্রেসিডেন্ট যে সাহস দেখিয়েছেন
নেপালে গত ৯ সেপ্টেম্বর রাতে বেশ সাহস দেখিয়েছেন নেপালের প্রেসিডেন্ট। সেদিন রাতে নানা রকম গুজব শুরু হয়। সাংবাদিকদের ফোন বেজে চলছিল। রাজতন্ত্র ফিরে আসতে পারে, এরকম একটা জল্পনাও শোনা যাচ্ছিল। গুজবগুলো ছড়াচ্ছিল সামাজিক মাধ্যমেও। প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌড়েল পদত্যাগ করেছেন বলে ব্রেকিং নিউজ চালিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সংবাদমাধ্যম।

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ক্ষেত্রে টানা পতন দেখছে ভারত
যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ক্ষেত্রে অব্যাহত পতন দেখছে ভারত। ট্রাম্প প্রশাসনের ধারাবাহিক শুল্ক বৃদ্ধির ফলে সরাসরি প্রভাব পড়ছে দেশটির রপ্তানিতে। এমনটাই জানিয়েছে থিংক ট্যাঙ্ক গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (জিটিআরআই)।

সম্পদ বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করতেই অস্ট্রেলীয় সাংবাদিকের ওপর খেপলেন ট্রাম্প
ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করায় অস্ট্রেলীয় এক সাংবাদিকের ওপর বেজায় চটেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কাছে ওই সাংবাদিকের নামে নালিশ করার হুমকিও দেন তিনি। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) হোয়াইট হাউজে এই ঘটনা ঘটে।

গাজায় আগ্রাসন/ ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সীমিত করার প্রস্তাব ইইউর
ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সীমিত করার প্রস্তাব দিয়েছে ইউরোপীয় কমিশন। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ঘোষিত এ প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও ইসরায়েলের মধ্যে থাকা অ্যাসোসিয়েশন চুক্তির কিছু বাণিজ্য-সম্পর্কিত ধারা স্থগিত করা হতে পারে।

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন/ গাজায় ভয়াবহ আগ্রাসন, একঘরে হয়ে পড়ছে ইসরায়েল
গাজায় ভয়াবহ আগ্রাসন চালিয়ে আরও একঘরে হয়ে পড়ছে ইসরায়েল। গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে গাজা শহরে বিতর্কিত স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি সেনারা (আইডিএফ)। পরদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেন, ‘ইসরায়েল একটি সিদ্ধান্তমূলক মুহূর্তে রয়েছে।’

পঁচাত্তরে মোদী, এবার কি রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন?
পঁচাত্তরে পা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার কি তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন নাকি দায়িত্বপালন অব্যাহত রাখবেন, তা নিয়ে আবারও আলোচনা শুরু হয়েছে।

ভারতে ‘মগজ-খেকো অ্যামিবা’র সংক্রমণ, মৃত্যু ১৯
ভারতের দক্ষিণী রাজ্য কেরালায় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে ‘মগজ-খেকো অ্যামিবার’ সংক্রমণ। এ বছর কেরালায় এখন পর্যন্ত ৬১টি নিশ্চিত আক্রান্তের মধ্যে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের বেশিরভাগ মৃত্যুই ঘটেছে গত কয়েক সপ্তাহে। প্রাইমারি অ্যামিবিক মেনিংগোএনসেফালাইটিস (পিএএম) নামক এই মারণ রোগ নিয়ে এরই মধ্যে সতর্কতা জারি করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ।

গাজার ১০ শিশুকে জরুরি চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলো যুক্তরাজ্য
ফিলিস্তিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার গুরুতর অসুস্থ ও আহত ১০ শিশুকে জরুরি চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে পাঠানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে নিকট আত্মীয়রাও গেছেন। আগামী কয়েক সপ্তাহে আরও কিছু অসুস্থ শিশুকে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ব্রিটিশ স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা বিভাগ (ডিএইচএসসি) এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মোসাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি, ইরানে এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে ইরানে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দেশটির বিচার বিভাগ এ তথ্য জানিয়েছে।

কেএএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।