প্রেমের টানে ভারতে গিয়ে প্রাণটাই হারালেন মার্কিন নারী

প্রেমের টানে ভারতে গিয়ে প্রাণটাই হারালেন মার্কিন নারী
প্রেমের টানে ভারতে গিয়ে প্রাণটাই হারালেন মার্কিন নারী। সম্প্রতি পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় বিয়ে করতে গিয়ে তিনি খুন হন বলে অভিযোগ উঠেছে। ৭১ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই নারীকে হত্যার পর দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। ঘটনাটি গত জুলাইয়ে ঘটলেও সম্প্রতি বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে।
লুধিয়ানা পুলিশ জানায়, নিহতের নাম রূপিন্দর কৌর পাণ্ডের। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল শহর থেকে ভারতে যান ৭৫ বছর বয়সী যুক্তরাজ্যপ্রবাসী ভারতীয় নাগরিক চারঞ্জিত সিং গ্রেওয়ালের আমন্ত্রণে। গ্রেওয়াল ছিলেন তার হবু বর। তবে তিনিই হত্যার মূলহোতা বলে অভিযোগ পুলিশের।
পুলিশ জানায়, ২৪ জুলাই থেকে রূপিন্দরের ফোন বন্ধ পাওয়া গেলে তার বোন কমল কৌর খৈরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। চারদিন পর ২৮ জুলাই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসকে জানান। এরপর পুলিশ তল্লাশি শুরু করে।
সম্প্রতি পুলিশ সোনু নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যার দায় স্বীকার করে জানিয়েছেন, নিজের বাড়িতে রূপিন্দরকে খুন করার পর দেহ পুড়িয়ে ফেলেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, গ্রেওয়ালের নির্দেশেই এই কাজ করেন তিনি এবং বিনিময়ে তাকে ৫০ লাখ রুপি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।
পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, রূপিন্দর মৃত্যুর আগে বিপুল অর্থ দিয়েছিলেন গ্রেওয়ালকে। আর্থিক উদ্দেশ্যেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
চারঞ্জিত সিং গ্রেওয়ালকে মামলার আসামি করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন লুধিয়ানা পুলিশ রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল সতিন্দর সিং। গ্রেওয়াল বর্তমানে পলাতক। পুলিশ এখন অভিযুক্তের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেহাবশেষ ও অন্যান্য প্রমাণ খুঁজছে।
সূত্র: এনডিটিভি
