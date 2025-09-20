  2. আন্তর্জাতিক

লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ এএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লেবাননে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় দুজন নিহত হয়েছে। স্থানীয় সময় শুক্রবারের (১৯ সেপ্টেম্বর) ওই হামলায় আহত হয়েছে আরও ১১ জন। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। চলমান যুদ্ধবিরতির পরেও ওই হামলার ঘটনা ঘটলো। খবর এএফপির।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তিবনিন শহরের একটি সরকারি হাসপাতালের বাইরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় একটি গাড়িতে আঘাত হানলে একজন নিহত ও ১১ জন আহত হন। আনসার এলাকায় আরেকটি গাড়িতে হামলার ঘটনায় আরও একজন নিহত হন।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহ কমান্ডার আম্মার হায়েল কুতাইবানিকে হত্যা করেছে। তবে সঠিক স্থান উল্লেখ করেনি। সেনাবাহিনী আরও জানিয়েছে, তারা তিবনিনে হিজবুল্লাহর এলিট ‘রাদওয়ান ফোর্স’-এর এক সদস্যকে হত্যা করেছে এবং নাকুরা শহরে হিজবুল্লাহর একটি নৌযান ধ্বংস করেছে। ওই নৌযানটি ইসরায়েলি সেনাদের ওপর নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে দাবি করা হয়েছে।

ওই হামলার একদিন আগে ইসরায়েল পাঁচটি শহরে বিমান হামলা চালিয়েছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের এলাকা খালি করতে বলে। ইসরায়েলি সেনারা দাবি করেছেন, তারা হিজবুল্লাহর রাদওয়ান ফোর্সের অস্ত্রাগারে হামলা চালিয়েছে।

লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন এই হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেন, যুদ্ধবিরতির জন্য যারা মধ্যস্থতা করেছিল তাদের নীরবতা আরও আগ্রাসনকে উৎসাহিত করছে। তিনি বলেন, এখনই সময় এই স্পষ্ট সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের অবসান ঘটানোর।

দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরা সতর্ক করে বলেছে, এ ধরনের হামলা নভেম্বর থেকে তৈরি হওয়া নাজুক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলছে। তারা ইসরায়েলকে যেকোনো ধরনের নতুন হামলা বন্ধ করতে এবং পুরোপুরি লেবাননের ভূখণ্ড থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

নভেম্বরের যুদ্ধবিরতির পরও ইসরায়েল বারবার লেবাননে হামলা চালিয়ে আসছে। লেবাননের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ইসরায়েল প্রায় সাড়ে চার হাজার বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে।

