নিজ দেশের নাগরিকদের বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চ সতর্কতা জারি করলো কানাডা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২১ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

বাংলাদেশ ভ্রমণে নিজ দেশের নাগরিকদের উচ্চ সতর্কতা জারি করলো কানাডা। দেশটির সরকারি ওয়েবসাইটের ‘ভ্রমণ’ বিভাগে গতকাল (১৯ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সতর্কতা জারি করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ভ্রমণে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ কানাডার নাগরিকদের বাংলাদেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রায় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আর বাংলাদেশের পার্বত্য তিন জেলায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক লাল চিহ্ন জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চলে নাগরিকদের ভ্রমণ না করার আহ্বান জানিয়েছে কানাডা।

বাংলাদেশে সম্ভাব্য বিক্ষোভ, সংঘর্ষ এবং দেশব্যাপী হরতাল-অবরোধের কারণে উচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে নিজ দেশের নাগরিকদের সতর্ক করেছে কানাডা। নাগরিকদের উদ্দেশে কানাডা সরকার বলছে, দেশটিতে যেকোনো মুহূর্তে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে যেতে পারে, যার আগাম সংকেত না-ও পাওয়া যেতে পারে।

এছাড়া পার্বত্য তিন জেলায় ভ্রমণ এড়ানোর জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংসতা, অপহরণ এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘাতের ঝুঁকি রয়েছে এসব অঞ্চলে। তাই কানাডার নাগরিকদের এসব এলাকায় ভ্রমণ না করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

