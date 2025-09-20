মার্কিন সরকারে শাটডাউনের আশঙ্কা
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারে অচলাবস্থার (শাটডাউন) আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হয়েছে। কারণ দেশটির সিনেট একটি সাময়িক বাজেট প্রস্তাব (স্টপগ্যাপ বিল) বাতিল করেছে। এই বিলটি ৩০ সেপ্টেম্বরের পরেও সরকারি সংস্থাগুলো চালু রাখতে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতো।
শুক্রবার ৪৪-৪৮ ভোটে প্রস্তাবটি বাতিল হয়। এটি পাস হলে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত বর্তমান বাজেটেই ফেডারেল সংস্থাগুলো চালু থাকতো। তবে ডেমোক্র্যাটদের দাবি ছিল— স্বাস্থ্য খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের। সেই দাবিকে উপেক্ষা করায় তারা বিলটির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন।
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর সিনেট সদস্যরা এক সপ্তাহের ছুটিতে চলে গেছেন। তবে রিপাবলিকানদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৯ সেপ্টেম্বর (অর্থাৎ তহবিল শেষ হওয়ার ঠিক আগের দিন) তারা আবার ভোট নিতে পারেন।
সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জন থুন ডেমোক্র্যাটদের দায়ী করে বলেন, শেষ পর্যন্ত এটি একটি সরল প্রশ্নে পরিণত হবে—তারা কি সরকার চালু রাখতে চায়, নাকি বন্ধ করতে চায়।”
ডেমোক্র্যাটদের মূল দাবি ছিল ওবামা কেয়ার অনুযায়ী স্বাস্থ্য ভর্তুকিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবার জন্য পূর্বে কাটা তহবিল পুনরুদ্ধার।
সরকারে অচলাবস্থা এলে লাখো সরকারি কর্মচারী বেতন পাবেন না এবং বিভিন্ন সরকারি সেবা স্থগিত হয়ে যেতে পারে।
বিলের পক্ষে ভোট দেন ৪৩ জন রিপাবলিকান এবং ১ জন ডেমোক্র্যাট। বিরোধিতা করেন অধিকাংশ ডেমোক্র্যাট, স্বতন্ত্র ও ২ জন রিপাবলিকান (লিসা মারকাওস্কি ও র্যান্ড পল)
৮ জন রিপাবলিকান সদস্য ভোটে অনুপস্থিত ছিলেন, যা ফলাফলকে প্রভাবিত করে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম