পাকিস্তান যাচ্ছে সৌদির বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল
সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক প্রতিরক্ষা চুক্তির পর এবার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদারে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে আগামী মাসে এক উচ্চপর্যায়ের সৌদি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল পাকিস্তান সফর করবে।
সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে দ্য নিউজ জানিয়েছে, সৌদি আরবের শীর্ষ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সমন্বয়ে গঠিত এই প্রতিনিধিদল পাকিস্তান সফর করবে। এই সফরটি সৌদি বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যকে গতিশীল করতে বৃহত্তর একটি কৌশলের অংশ।
গত ১৭ সেপ্টেম্বর রিয়াদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা দুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই চুক্তি আসে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের কাতারে হামলার পরপরই, যখন কূটনৈতিক পরিবেশ দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।
সফরের আগে ইসলামাবাদে সৌদি দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা লাহোর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এলসিসিআই)-তে প্রেসিডেন্ট মিয়ান আবু জর শাদের সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হন।
সৌদির বাণিজ্য সংযুক্ত কর্মকর্তা নাইফ বিন আব্দুলআজিজ আল-হারবি বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, এলসিসিআইতে একটি স্থায়ী বাণিজ্য ডেস্ক স্থাপন করা হবে, যা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উদ্যোগকে সহজতর করবে এবং দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংযোগ বাড়াবে।
তিনি বলেন, সৌদি আরব পাকিস্তানের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা চাই পাকিস্তানি পণ্য সরাসরি সৌদি আরবে রপ্তানি হোক, ইউরোপ হয়ে ঘুরে না আসুক — এতে খরচ কমবে এবং সময় বাঁচবে।
তিনি আরও বলেন, আমরা এমন কাঠামোগত নীতিমালা তৈরি করতে চাই, যা কেবল অর্থনৈতিক সহযোগিতাই নয়, বরং দুই দেশের জনগণের মধ্যে সংযোগও জোরদার করবে।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম