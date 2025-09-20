সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
রাশিয়ার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ সত্ত্বেও নীরব ভূমিকায় ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক কূটনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা থেকে সরে এসে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিচ্ছেন, এমনটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে একাধিক ঘটনা ও পর্যবেক্ষণ।
ভারতেও নেপালের মতো জেন জি আন্দোলনের সতর্কতা
ভারত যদি জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহলে নেপালের মতো জেনারেশন জি (জেন জি) আন্দোলন এখানেও শুরু হতে পারে। এমনই সতর্কবার্তা দিয়েছেন ভারত রাষ্ট্র সমিতির (বিআরএস) নেতা কে টি রামা রাও (কেটিআর)।
পাকিস্তান যাচ্ছে সৌদির বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল
সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক প্রতিরক্ষা চুক্তির পর এবার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদারে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে আগামী মাসে এক উচ্চপর্যায়ের সৌদি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল পাকিস্তান সফর করবে।
সাইবার হামলায় হিথ্রোসহ ইউরোপের একাধিক বিমানবন্দরে বিলম্ব
যুক্তরাজ্যের হিথ্রো বিমানবন্দরসহ ইউরোপের একাধিক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাইবার হামলার কারণে ইলেকট্রনিক চেক-ইন ও লাগেজ সিস্টেমে বড় ধরনের বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। ফলে যাত্রীদের দীর্ঘ অপেক্ষা ও ফ্লাইট বিলম্বের মুখে পড়তে হচ্ছে।
মার্কিন সরকারে শাটডাউনের আশঙ্কা
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারে অচলাবস্থার (শাটডাউন) আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হয়েছে। কারণ দেশটির সিনেট একটি সাময়িক বাজেট প্রস্তাব (স্টপগ্যাপ বিল) বাতিল করেছে। এই বিলটি ৩০ সেপ্টেম্বরের পরেও সরকারি সংস্থাগুলো চালু রাখতে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতো।
ট্রাম্পের বাগরাম বিমানঘাঁটি ফিরে পাওয়ার আশা নাকচ করলো আফগানিস্তান
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আফগানিস্তানের বাগরাম বিমানঘাঁটি আবারও যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন।
সুদানে মসজিদে ড্রোন হামলায় নিহত ৭৮
সুদানের দারফুর অঞ্চলে একটি মসজিদে ভয়াবহ ড্রোন হামলায় অন্তত ৭৮ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় একটি মেডিক্যাল সূত্র বিবিসিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে দারফুরের এল-ফাশের শহরে ওই হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলার জন্য আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে (আরএসএফ) দায়ী করা হয়েছে। তবে তারা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ওই হামলার দায় স্বীকার করেনি।
ইসরায়েলকে ৬ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র দেবে যুক্তরাষ্ট্র
ইসরায়েলকে ৬ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র দেবে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের কাছে ৬ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির চেষ্টা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই অস্ত্র বিক্রির জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে।
নিজ দেশের নাগরিকদের বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চ সতর্কতা জারি করলো কানাডা
বাংলাদেশ ভ্রমণে নিজ দেশের নাগরিকদের উচ্চ সতর্কতা জারি করলো কানাডা। দেশটির সরকারি ওয়েবসাইটের ‘ভ্রমণ’ বিভাগে গতকাল (১৯ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সতর্কতা জারি করা হয়।
এমএসএম/জেআইএম