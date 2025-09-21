  2. আন্তর্জাতিক

হংকংয়ে মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের বোমা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৭ এএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হংকংয়ে মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের বোমা
বোমা নিষ্ক্রিয়করণে কাজ করছেন হংকংয়ের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা/ছবি: এএফপি

হংকয়য়ের কুয়েরি বে এলাকার একটি নির্মাণাধীন প্রকল্পের স্থান থেকে মাটি খুঁড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের একটি বোমা পাওয়া গেছে। এই ঘটনার পরপরই বোমা নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশে শুক্রবার ওই এলাকা থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। বোমা নিষ্ক্রিয়করণ কার্যক্রম চলে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত। খবর দ্য ইনডিপেন্ডেন্টের।

পুলিশ জানিয়েছে, আমেরিকার তৈরি এ বোমাটি দৈর্ঘ্যে ১ দশমিক ৫ মিটার লম্বা এবং এর ওজন প্রায় এক হাজার পাউন্ড (৪৫০ কেজি)।

এ বিষয়ে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা অ্যান্ডি চ্যান টিন-চু বলেন, আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, বোমাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের। কুয়েরি বে এলাকার ওই নির্মাণ প্রকল্পের কর্মীরা বোমাটি খুঁজে পান।

পুলিশ কর্মকর্তা অ্যান্ডি চ্যান টিন-চু জানান, বোমা নিষ্ক্রিয়করণের কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় আশপাশের এলাকার ৬ হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এর আগেও বেশ কয়েকবার হংকংয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বোমা খুঁজে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শহরটি দখল করে নেয় জাপানি সেনারা। ওই সময় এটি জাপানিজ সেনা এবং তাদের রসদ সরবরাহের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জাপানি সেনাদের সরবরাহ শৃঙ্খল ধ্বংস করে দিতে মিত্র বাহিনীর অন্য দেশগুলোর পাশাপাশি আমেরিকা ওই সময় নিয়মিত সেখানে বিমান হামলা চালাতো।

এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।