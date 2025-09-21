পূজার আগে বৃষ্টিতে ভাসলো কলকাতা
হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। পশ্চিমবঙ্গে এরই মধ্যেই পূজার আমেজ শুরু হয়ে গেছে। এই সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতায় কেনাকাটা করতে আসে অনেকেই। কিন্তু পূজার আমেজের মধ্যেই শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) হঠাৎ করেই মুষলধারে বৃষ্টিতে ভাসলো কলকাতা শহর।
বর্ষা বিদায় নিলেও এখনো প্রায় সময় বৃষ্টির দেখা মিলছে। গত কয়েকদিন ধরে কলকাতার আকাশের মুখ ভারী থাকায় বিভিন্ন ব্যবসায়ীসহ মৃৎশিল্পদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) হঠাৎ করে বজ্রবিদ্যুৎ সহ মুষলধারে বৃষ্টির ফলে কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশে পানি জমে গেছে। বৃষ্টিতে পূজাপন্ড হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে কোন কোন দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সেটা জানিয়ে দিয়েছে কলকাতার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।
আবহাওয়া দপ্তরের প্রাদেশিক কর্মকর্তা সোমনাথ দত্ত জানিয়েছেন, শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে এখনো ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। ফলে দুর্গাপূজায় আবহাওয়ায় প্রভাব পড়বে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর আরও জানিয়েছে, এই মুহূর্তে উত্তর প্রদেশ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বাতাসের উপরিভাগে একটি নিম্নচাপ রেখা সক্রিয় রয়েছে। এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের কলকাতাসহ বেশ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টিপাত হতে পারে।
উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলায় শনিবার এবং রোববার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি।
