গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একদিনে নিহত আরও ৯১

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একদিনে নিহত আরও ৯১
ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় একদিনে আরও ৯১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন গাজার চিকিৎসকরা। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-শিফার পরিচালক ডা. মোহাম্মদ আবু সালমিয়ার পরিবারের সদস্যরা। এছাড়া উত্তর গাজা থেকে পালিয়ে যাওয়া একটি ট্রাকে থাকা চারজনও নিহত হয়েছে। খবর আল জাজিরার।
শনিবার ইসরায়েলি সেনারা গাজা সিটি দখলের লক্ষ্যে বিমান ও স্থল অভিযান চালিয়েছে এবং শহরের বাসিন্দাদের দক্ষিণে নির্দিষ্ট এলাকায় জোরপূর্বক সরে যেতে বাধ্য করেছে।
ইসরায়েলি বাহিনী আবাসিক ভবন, আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হওয়া স্কুল, বাস্তুচ্যুতদের তাঁবু এবং শহর ছেড়ে যাওয়া লোকজনকে বহনকারী যানবাহনে বোমা মেরে ধ্বংস করেছে। এসব হামলায় বহু প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) ভোরে আল-শিফা হাসপাতালের পরিচালক ডা. মোহাম্মদ আবু সালমিয়ার পারিবারিক বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। এতে তার ভাই, ভাবি ও তাদের সন্তানদের মৃত্যু হয়।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্মরত আবু সালমিয়া বলেন, আমি আমার ভাই এবং ভাবির মরদেহ দেখে স্তব্ধ ও ভেঙে পড়েছি। এখন কিছুই অসম্ভব নয়। যে কোনো সময় আপনাকে আপনার সবচেয়ে প্রিয়জনের মরদেহ বা আহতদের গ্রহণ করতে হতে পারে।
হামাস এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, এটি চিকিৎসকদের শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করার জন্য ইসরায়েলের ‘রক্তাক্ত সন্ত্রাসী বার্তা।’
টিটিএন